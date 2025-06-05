啟動第三階段大罷免！曹興誠：國民黨、共產黨欲摧毀台灣主權

反共護台志工聯盟志工曹興誠5日出席支援全台大罷免第三階段行動記者會。（記者張嘉明攝）

2025/06/05 13:30

〔記者林哲遠／台北報導〕全台大罷免藍委準備邁入第三階段，聯電創辦人曹興誠今日率領多個罷免團體召開記者會宣布啟動第三階段大罷免投票行動。他強調，當國民黨立委結合共產黨欲將台灣變成香港、摧毀台灣主權之際，呼籲更多朋友一同站出來支持正義的力量，別被共產黨、國民黨欺騙所誤，看清紅、藍的真面目。

曹興誠指出，二階段罷免取得大成功，現在看起來是31：0優勢，在短暫的休息後，現在正式宣佈三階罷免行動啟動。這次罷免並非是為了民進黨做藍綠對抗，而是公民團體看到國家陷入危機，國民黨工、立委結合共產黨欲將台灣變成香港。

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曹興誠續指，國民黨面臨罷免，卻拚命要轉移焦點、罵民進黨、罵總統賴清德，這是烏賊戰術，「我們今天出來是要反對國民黨與共產黨結合摧毀台灣主權，所以不是藍綠對立。」

面對中共滲透，台灣絕無退路，曹興誠直言，特別是在這場大罷免運動中，大家親眼見證，中共勢力早已將矛頭鎖定敢言、反共的沈伯洋，隨後又要懲戒沈伯洋家族，儼如藍色小弟面臨大罷免，紅色大哥站出來助拳，是藍、紅合謀明目張膽、囂張跋扈。

曹興誠也強調，各個罷團選出來的發言人都並非民進黨，他們代表著真正的志工、公民團體，也呼籲有更多傑出、論述清楚的朋友能在三階罷免時一同站出來，讓大家了解現在面對的敵人是誰，如何解救國家。

曹也提及，志工過去在街頭拉連署書，面臨很多侮辱、誹謗、個資洩漏等狀況，下一波可能還會面對中共懲戒等手段，因此希望台灣選民能夠支持正義的力量，不要被共產黨、國民黨欺騙所誤，請大家看清紅、藍的真面目。

反共護台志工聯盟5日舉行支援全台大罷免第三階段行動記者會，罷免徐欣瑩團隊余筱菁（左起）、板橋大刪元發言人Molly、台北刪除薇害發言人阿美、聯電創辦人、反共護台志工聯盟志工曹興誠、罷免江啟臣領銜人廖芝晏、罷免馬文君團隊發言人戴綺儀、台北刪除薇害陸戰隊長蔡卡羅出席，並呼喊「反共護台、罷免藍白」口號。（記者張嘉明攝）

支援全台大罷免第三階段行動記者會5日在台北舉行，罷免徐欣瑩團隊余筱菁、板橋大刪元發言人Molly、台北刪除薇害陸戰隊長蔡卡羅、罷免江啟臣領銜人廖芝晏、台北刪除薇害發言人阿美與罷免馬文君團隊發言人戴綺儀等一同合影。（記者張嘉明攝）

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