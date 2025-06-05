罵髒話羞辱中二罷團志工 「光頭伯」被控下流挨告3項罪名

中二解顏團隊林姓志工阿姨（中）5日在發言人林宣宏（左）、律師王翼升（右）陪同下，控告辱罵且性羞辱的阿伯3項罪名。（記者廖耀東攝）

2025/06/05 14:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市罷免國民黨立委顏寬恒的林姓志工阿姨，上月（5月）31日於霧峰區楓康超市前被手持安全帽的阿伯作勢揮打，辱罵髒話穢語，自稱「我們都是中國人」的阿伯，甚至語出「自慰、打手槍」、「女生叫自慰」的性羞辱之詞，林姓志工今天（5日）到台中地檢署按鈴控告阿伯。

她強調阿伯「極盡猥瑣骯髒下流的語言」，觸犯公然侮辱罪、公職人員選舉罷免法，以及社會秩序維護法的「以猥褻之言語、舉動或其他方式，調戲他人者」。

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依現場錄影顯示，這位阿伯手持安全帽逼近林阿姨，不斷叫囂，阿姨警告「你現在違反選罷法」，阿伯持續辱罵說，「罷你去轟X啦」、「垃圾鬼人、X你娘機掰咧」、「X破你娘」，阿伯還揮舞安全帽威脅說，如果林阿姨不走，「林北就敲下去」，之後，阿伯又指林阿姨收錢，「拿這些錢來做這些違背良心的事情」，他強調「我們都是中國人」，並指林阿姨「你不要整天在那邊自慰，在那邊幻想，自慰說台灣要獨立...，那是一種自慰的想法」、「自慰啦，打手槍啦，男生叫打手槍，女生叫自慰」。

林阿姨今在「中二解顏團隊」發言人林宣宏與律師王翼升陪同下至中檢提告，林阿姨說，對方飆罵且用髒話攻擊，甚至恐嚇，「我是志工，我要做好事情」，對方卻又污衊志工拿錢，「開始對我性騷擾，極盡猥瑣骯髒下流的語言」，阿姨強調自己只想保衛家園，給下一代民主安全環境，她認為這位阿伯不尊重自己，也不尊重女性。

王翼升則說，阿伯不堪入耳之詞，阿姨告發社會秩序維護法的「以猥褻之言語、舉動或其他方式，調戲他人者」，另外，阿伯揮舞安全帽逼近林阿姨已達脅迫程度，阿姨控告公職人員選舉罷免法第98條，脅迫妨害他人罷免案之連署罪，至於辱罵髒話等，則是依刑法公然侮辱罪提出告訴。

林宣宏則說，罷團是志工最堅強後盾，中二選區遇到不理性民眾花招很多，包括問收多少錢、罵三字經、穿黑衣盯哨、到攤位鬧場讓民眾不敢連署，近期甚至有鄰里長尾隨志工掃街，這些都有違反選罷法疑慮，希望立場不同者不要這樣，民主可容忍不同聲音，但不是用違法行為讓對方順從，他強調，中二選區還欠缺3500份連署書，志工風吹日曬被滋擾，並非為個人利益，而是還給這塊土地陽光，希望大家站出來，用行動支持志工。

阿伯辱罵髒話並性羞辱志工阿姨，被控告觸犯公然侮辱罪等3項罪名。（「中二解顏」團隊提供）

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