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    國民黨想轉移焦點！林楚茵反擊 曝傅崐萁、韓國瑜搭公務車用餐照

    民進黨立委林楚茵表示，公務車是讓立委在台北開會時使用，就像國民黨團總召傅崐萁找黨團聚會吃飯、立法院長韓國瑜參加大和解餐也都是搭公務車，批評國民黨害怕大罷免想轉移焦點。（擷自thaeads）

    民進黨立委林楚茵表示，公務車是讓立委在台北開會時使用，就像國民黨團總召傅崐萁找黨團聚會吃飯、立法院長韓國瑜參加大和解餐也都是搭公務車，批評國民黨害怕大罷免想轉移焦點。（擷自thaeads）

    2025/06/05 13:45

    〔記者李文馨／台北報導〕監察院近日爆發濫用公務車爭議，有媒體今天爆料，指多位民進黨立委在今年1月10日中午疑似濫用公務車前往餐廳開「火鍋趴」。對此，被點名與會的民進黨立委林楚茵表示，公務車是讓立委在台北開會時使用，就像國民黨團總召傅崐萁找黨團聚會吃飯、立法院長韓國瑜參加大和解餐也都是搭公務車，批評國民黨害怕大罷免想轉移焦點。

    林楚茵還原照片始末，今年1月10日是週五院會時間，當時正值「憲法訴訟法」爭執，中午休息之後還要繼續開會，民進黨立委找了立法院附近、位於西門町的餐廳吃飯，順道討論後續議事攻防，吃完午餐又一起搭車回立院繼續開會、進行覆議案表決，委員們沒有「火鍋趴」，只是院會休息吃午餐。

    林楚茵表示，立法院公務車是讓立委在台北開會時使用，就像傅崐萁找國民黨團聚會吃飯、韓國瑜參加大和解餐也都是搭公務車，一樣都是立委們之間的聚餐，怎麼《中國時報》沒興趣？她說，國民黨害怕大罷免想轉移焦點，如果這些使用都要被汙衊，最該出來回答有沒有濫用問題的應該是立法院長韓國瑜。

    根據立院公務車使用要點，委員使用公務車輛之調派，依下列順序為之：（一）委員正式活動。（二）各委員會及專案活動。（三）委員往返各機構接洽公務。（四）支援婚喪喜慶（以委員及其直系親屬、配偶為限，並限當日使用）。（五）其他使用。但每次車輛往返超過100公里部分，其油料等費用由使用人自行負擔。

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    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

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