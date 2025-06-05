民進黨議員王立任質詢非法娃娃機 今天服務處被威脅

警察局長李文章（左）在中午休息詢問王立任被恐嚇相關細節。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/05 13:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市議員王立任與謝志忠、黃守達及張玉嬿4人在6月3日市政總質詢要求市府取締合法娃娃機放置情趣商品及非法的娃娃機，今天上午王立任竟遭到疑似海線業者打電話威脅，指要連署抗議，說王立任下屆不用選了，要丟雞蛋等，要求警察局調查。

市長盧秀燕表示，議員問政不管什麼內容要受到保障，合法要保障、要管理，非法要取締，請警察局要加強保護議員，不容許議員問政權及安全要受保護；警察局長李文章表示，議員問政要受到法律保障，會去了解，會依法辦理，非法娃娃機會去取締，而電話號碼即使未顯示來電也可查得到，會去調查。

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民進黨市議員謝志忠指出，前天王立任跟他及多位針對娃娃機亂象提出質疑，要求依自治條例，取締非法，對於合法的娃娃機，但內部物品有色情產品、逾期食品等，還有佔用人行道要取締，但王立任服務處今天上午竟遭到疑似海線業者威脅。

王立任表示，今天上午服務處接獲無來電顯示的恐嚇電話，完全不尊重民意，下次不用選，要連署到服務處抗議，被丟雞蛋只是剛好，不太了解，他們是理性問政，希望台中更好，對遭語帶威脅，不能接受，保障合法業者，目前為止，不曉得是誰，已跟清水警分局連絡，要保障助理及議員安全，也呼籲對方不要有不理性的行為。

王立任指因質詢娃娃機，疑遭業者威脅。（記者蘇金鳳攝）

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