臉書違反廣告實名制遭重罰 卓榮泰：應透過刑罰加重要求

行政院長卓榮泰今（5）日在院會中強調，投資詐騙跟交友詐騙數居高不下，應透過刑罰對平台加重要求，要求加註警語，讓使用者多一層保護。（圖由行政院提供）

2025/06/05 13:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕Meta因未遵守網路廣告實名制遭罰100萬元，行政院長卓榮泰今（5）日在院會中強調，投資詐騙跟交友詐騙數居高不下，應透過刑罰對平台加重要求，要求加註警語，讓使用者多一層保護，請數發部1週內向平台要求，不能讓相似的犯罪情事重複，並出現上揚趨勢。

卓揆表示，根據統計，今年春節至2月詐騙案件數較低，3至5月才緩步上升，雖比去年同期都要低、案件數有所下降，但詐騙金額卻在提升，其中投資詐騙跟交友詐騙，仍居高不下，同時在網路平台上面，也衍生出各式各樣新興的詐騙手法。

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針對網路平台不實廣告，卓揆提醒平台自律，也提到要加強管理，希望165與打詐指揮中心，要更辛苦、更用力、更全力阻止各種詐欺案件發生，並能迅速地偵查破案。

卓揆也要透過刑罰對平台加重要求，提高自律，強化內部管理，同時公部門應善用打詐執法的工具，讓公權力得以申張。他並指示數發部，要求平台加註警語，讓使用者多一層保護，提醒進入平台中，可能有高危險性、高風險性存在，要提高警覺，如果發現不實，民眾可立刻到數發部的網路平台查證，或向165報案，並有相關連結，以期發生效用。

對於加註警語作法，數發部次長林宜敬在院會後記者會指出，LINE現在對於利用陌生人、用國外手機註冊的帳號會加註資訊，提醒民眾可能是詐騙集團。數發部一直有跟LINE做溝通，到目前為止溝通還算順暢，也明確表示希望其依法盡到義務，如果有廣告資訊揭露不全、防詐計劃書沒做好等情事，會依法裁罰。

林宜敬續指，數發部5月21日收到內政部送來23案廣告資訊揭露不完全的案子，已於5月29日邀集法務部、調查局、警政署、打詐指揮中心等單位開會，並邀Meta做說明，近日將發函請Meta陳述意見，依照現行法規，其須於7日內提交陳述意見書，數發部將再邀集相關單位討論並作出裁定，預計最快月底審查結果出爐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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