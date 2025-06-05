藍委控罷免游顥團體用「死亡連署」作弊成案 要檢調別只辦藍不辦綠

國民黨立委許宇甄、游顥赴台北地檢署按鈴提告南投罷免藍委罷團，指控連署書出現多份死亡連署和違法重複第一階段的連署名單，要求檢調不要雙標，只辦藍不辦綠。（記者王藝菘攝）

2025/06/05 13:58

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對國民黨南投第二選區立委游顥罷免案，國民黨立院黨團今開記者會指控，主導罷免的民進黨南投縣黨部主委陳玉玲和領銜人（陳玉玲公費助理），利用「提議人與連署人重複」、「死亡連署」等方式作弊勉強成案，又在中選會護航下進入第二階段審查，令南投鄉親感到不恥，呼籲檢調偵辦，不要只辦藍不辦綠。

國民黨團副書記長許宇甄秀影片顯示，民進黨南投縣黨部主委，同時也是縣議員的陳玉玲，公開教育民進黨當地的支持者，如果出門發生什麼事情，都是國民黨立委馬文君、游顥指使的，以「民主碰瓷」方式，灌輸他們的選民栽贓國民黨立委。

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許宇甄指出，民進黨南投縣黨部主導南投第二選區立委游顥罷免案，領銜人就是陳玉玲的議會公費助理。游顥罷團一直在質疑南投縣選委會在審查連署過程不公，但根據中選會所查核結果，提議跟連署人重複高達1536人。根據《選罷法》規定，第一階段提議人不得為第二階段連署人，但游顥罷團公然違法，目的在於讓罷免成案。

許宇甄指出，若扣除掉有問題的連署，最後符合人數為19140人，但在游顥第二選區要進入二階段門檻人數為19833人。換句話說，游顥罷團為了成案，不惜作弊，包括提議人為連署人、幽靈連署、原住民連署，或是戶籍不清等等，若當時沒有這些份數，游顥罷免案根本不能成案。更嚴重的是，罷團不思檢討，反而惡人先告狀，污辱南投縣政府基層公務人員，指控他們惡意審查、利用補件程序拖延連署時程。

因此，國民黨團提出三項訴求，一、作弊難道不抓？檢調難道不用辦嗎？二、罷免游顥團體有56份死亡連署，按照檢調辦藍標準，已經違反《選罷法》和《個資法》，請檢調立即展開偵辦。不要只對國民黨大搜索、大羈押，不敢對民進黨有相同的強度。三、要求民進黨南投縣黨部陳玉玲主委和民進黨蔡銘軒議員，因不實指控，必須向南投縣政府基層公務人員道歉。

游顥表示，民進黨口口聲聲喊著罷綠團體有死亡連署、幽靈連署，事實上在南投第二選區的死亡連署、幽靈連署、抄襲名冊等人數已經是南投最高，呼籲南投地檢署不要選擇性辦案，對於政治性案件要有一致標準，否則對藍營立委是極度不公平。

游顥還說，陳玉玲煽動民進黨支持者，凡事都嫁禍給國民黨立委，連發生車禍都推給馬文君、游顥指使；甚至有影片顯示教唆支持者去圍毆不支持罷免的鄉親，難道這就是民進黨地方公職人員的素質？游顥認為，民進黨就是「政治模犯生」，呼籲南投地檢署能夠還給人民一個公道。

國民黨立委吳宗憲表示，大罷免這段期間看到司法偵辦幽靈連署部分，調查局可以創制從來沒有的核分方式，把《選罷法》案件核為「高核分」，誘使所有調查官瘋狂地查察偽造文書。

查察偽造文書人民都沒有意見，有意見的是為何要違反正常的程序正義？當全國各地大肆抓捕偽造文書的人，國人期待司法要有一致性，過往是如何偵辦，現在就該怎麼處理，包括在面對南投出現的罷藍幽靈連署，檢調應該要秉持著一致性原則偵辦。吳宗憲強調，國民黨團要求司法不是針對任何人，而是要求司法的一致性。

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