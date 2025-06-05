質詢率倒數15名都是藍白 公督盟批立院最長延會成怠惰遮羞布

公督盟今天上午在立法院召開「史上最長延會，遮掩問政怠惰！逾五兆附屬單位預算仍未三讀，重大民生計畫恐遭殃！」記者會。（記者方賓照攝）

2025/06/05 13:13

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免進入倒數，立法院本會期原訂5月31日休會，藍白立委卻聯手表決通過將會期延長兩個月至7月31日。公督盟今天召開記者會指出，本會期至今只通過15個法案，委員會的平均開會時間更創下立委減半以來最低的第三會期，強調「延會」不應淪為掩蓋怠惰的遮羞布，並提醒立法院長韓國瑜5兆元的附屬單位預算尚未三讀。

公督盟今天上午在立法院召開「史上最長延會，遮掩問政怠惰！逾五兆附屬單位預算仍未三讀，重大民生計畫恐遭殃！」記者會。

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公督盟理事長曾建元表示，延會本身是沒有太大問題，但不能亂延、空延、假延。本週是立法院延會第一週，但許多委員會仍然排了大量和議案無關的考察行程，再加上國民黨團的延會提案並未向人民說明任何具體理由，令人不禁質疑，延長2個月的會期究竟是要認真審議民生法案，還是拿「認真開會」當幌子，實際上是要撐起國會保護傘，或強推錢坑法案。

公督盟執行長張宏林則說，截至法定會期5月底結束前，本會期雖是法案會期，但卻僅通過15案三讀法律案，而各常設委員會的平均開會時間更是創下2008年立委減半以來最低的第三會期，「延會」不應淪為掩蓋怠惰的遮羞布；並提醒立法院長韓國瑜，今年度編列逾5兆元的附屬單位預算延宕超過半年，至今仍未三讀通過。

藍委謝龍介、丁學忠口頭質詢率低於25%

張宏林表示，質詢權是憲法賦予立法院的重要職權之一，立法委員透過即問即答的方式，監督政府施政，本會期截至5月底前，立法院各委員會的平均口頭質詢率是88%；然而，卻有許多的立委在口頭質詢率上連70%都不到，國民黨的謝龍介、丁學忠委員甚至低於25%，等於4次的口頭質詢機會只去質詢一次，完全是怠惰監督的最壞示範。

公督盟政策部主任陳利益指出，今年度的附屬單位預算仍未三讀，原本依照《預算法》51條，應該在會計年度前一個月，也就是去年11月30日前完成審議，這次卻延宕超過 187天，這也導致新興計畫的推動不僅受到高度的不確定性，甚至在預算最終通過後，也恐因時程被壓縮而導致整體建設品質遭到犧牲。

根據公督盟統計，本屆第3會期平均口頭質詢率倒數前15名為，謝龍介、丁學忠、陳永康、黃建賓、林倩綺、高金素梅、陳雪生、林沛祥、林憶君、涂權吉、盧縣一、陳超明、廖偉翔、游顥、翁曉玲。觀察各屆國會的第三會期時常，第7屆為3小時42分、第8屆為5小時8分、第9屆為4小時11分、第10屆為4小時22分，本屆為3小時30分。

公督盟今天上午在立法院召開「史上最長延會，遮掩問政怠惰！逾五兆附屬單位預算仍未三讀，重大民生計畫恐遭殃！」記者會。（記者方賓照攝）

各常設委員會的平均開會時間創下2008年立委減半以來最低的第三會期。（公督盟提供）

根據公督盟統計，本屆第3會期平均口頭質詢率倒數前15名為，謝龍介、丁學忠、陳永康、黃建賓、林倩綺、高金素梅、陳雪生、林沛祥、林憶君、涂權吉、盧縣一、陳超明、廖偉翔、游顥、翁曉玲。（公督盟提供）

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