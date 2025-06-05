為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    多綠委被爆搭公務車吃火鍋 吳思瑤還原過程：未違反規定

    民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/06/05 13:18

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委沈伯洋、吳沛憶、黃捷等人被指控，今年初疑搭乘公務車前往火鍋店聚餐。對此，與會的吳思瑤今（5日）還原過程，說明這是院會午休期間的餐敘，前後行程都在立法院，並未違反規定；而國民黨團總召傅崐萁和桃園市長張善政宴請國民黨立委，甚至是立法院長韓國瑜邀朝野「和解飯」，難道立委不能使用公務車？

    吳思瑤接受本報訪問說明，民進黨立委皆依據立院規定使用公務車。今年1月10日立院院會午休，立委一起午餐，餐敘結束回立院開會，前後行程都在立法院。這應該是不分黨派立委都有，並未違反規定。

    吳思瑤並質疑，傅崐萁請國民黨立委餐敘，張善政請國民黨立委到桃園餐敘，國民黨立委沒有使用公務車嗎？甚至韓國瑜邀請朝野立委「和解飯」，立委不可使用公務車嗎？

    吳思瑤強調，基於國會自治自律，立法院訂定公務車使用辦法，會議空檔餐敘若朝野立委認為不宜，那韓國瑜院長可召集朝野研商修改相關規定，可以進一步討論。

    另，對於報導稱自己搭公務車吃火鍋，吳思瑤反駁說，她那天根本沒有派車，而是乘坐計程車前往，回程則搭其他立委的車回立院。

    根據「立法院公務車輛使用要點」規定，委員使用公務車輛之調派，依下列順序為之：一，委員正式活動；二，各委員會及專案活動；三，委員往返各機構接洽公務；四，支援婚喪喜慶（以委員及其直系親屬、配偶為限，並限當日使用）；五，其他使用。但每次車輛往返超過100公里部分，其油料等費用由使用人自行負擔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播