多綠委被爆搭公務車吃火鍋 吳思瑤還原過程：未違反規定

民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/06/05 13:18

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委沈伯洋、吳沛憶、黃捷等人被指控，今年初疑搭乘公務車前往火鍋店聚餐。對此，與會的吳思瑤今（5日）還原過程，說明這是院會午休期間的餐敘，前後行程都在立法院，並未違反規定；而國民黨團總召傅崐萁和桃園市長張善政宴請國民黨立委，甚至是立法院長韓國瑜邀朝野「和解飯」，難道立委不能使用公務車？

吳思瑤接受本報訪問說明，民進黨立委皆依據立院規定使用公務車。今年1月10日立院院會午休，立委一起午餐，餐敘結束回立院開會，前後行程都在立法院。這應該是不分黨派立委都有，並未違反規定。

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吳思瑤並質疑，傅崐萁請國民黨立委餐敘，張善政請國民黨立委到桃園餐敘，國民黨立委沒有使用公務車嗎？甚至韓國瑜邀請朝野立委「和解飯」，立委不可使用公務車嗎？

吳思瑤強調，基於國會自治自律，立法院訂定公務車使用辦法，會議空檔餐敘若朝野立委認為不宜，那韓國瑜院長可召集朝野研商修改相關規定，可以進一步討論。

另，對於報導稱自己搭公務車吃火鍋，吳思瑤反駁說，她那天根本沒有派車，而是乘坐計程車前往，回程則搭其他立委的車回立院。

根據「立法院公務車輛使用要點」規定，委員使用公務車輛之調派，依下列順序為之：一，委員正式活動；二，各委員會及專案活動；三，委員往返各機構接洽公務；四，支援婚喪喜慶（以委員及其直系親屬、配偶為限，並限當日使用）；五，其他使用。但每次車輛往返超過100公里部分，其油料等費用由使用人自行負擔。

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