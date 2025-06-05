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    藍縣市首長爭補助款提訴願 卓榮泰回嗆蔣萬安：無力自保何來宰割

    今年度中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院決統刪地方政府一般性補助款25％，台北市長蔣萬安昨率多位藍營縣市首長赴政院提訴願，並稱「拒絕任中央宰割」。對此，行政院長卓榮泰今（5）日在院會嚴詞駁斥，行政院都無力自保，何來宰割？（圖由行政院提供）

    今年度中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院決統刪地方政府一般性補助款25％，台北市長蔣萬安昨率多位藍營縣市首長赴政院提訴願，並稱「拒絕任中央宰割」。對此，行政院長卓榮泰今（5）日在院會嚴詞駁斥，行政院都無力自保，何來宰割？（圖由行政院提供）

    2025/06/05 13:05

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院決定統刪地方政府一般性補助款25％，台北市長蔣萬安昨率多位藍營縣市首長赴政院提訴願，並稱「拒絕任中央宰割」。對此，行政院長卓榮泰今（5）日在院會嚴詞駁斥，行政院都無力自保，何來宰割？中央政府已無力付水電費，「這不是哭窮而是事實」。

    卓榮泰在院會中表示，4月份開始，行政院已沒有業務費向台電繳納電費，「今天會議室開燈的電費，就是向台電借的」，很多各部會都有相同的情形，監察院與行政院也是同樣的狀況，甚至更早之前就已經積欠台電電費。

    卓榮泰說，行政院各聯合服務中心甚至有副執行長要用自己的房屋去抵押，支付服務中心的費用，這是萬萬不可。行政院已依法定程序動用第二預備金，但是還是需要經過立法院同意，目前還在進行程序中。

    卓榮泰表示，中央政府所屬各機關已陷入這樣的絕境，昨天有地方政府來到行政院訴願，這是地方政府的權利，但是有1句話需要強力反擊，就是「中央宰割地方」，他強調，「我們自己都無力自保何來宰割？」中央政府與地方政府應該是一體的，遺憾的是，沒有看到政府一體考慮的思維，只看到政黨立場對立。

    卓榮泰也詢問會中列席的地方首長，今年的預算都沒有比去年高嗎？他強調，很多地方政府的預算都是史上新高，即使中央的一般性補助款刪減之後，地方的預算仍然比去年高，依然是史上最好，唯獨中央政府在立法院的刪減後，已經無力付出水電費，「這不是哭窮而是事實」。

    卓榮泰也要求各部會首長2件事，第一、儘速解凍所有預算，解凍之後的各項預算要迅速全面審慎執行，不要影響一般正常業務推動。第二、目前推動的「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」還在立法院審議中，務必要全力溝通協調儘速通過，因為這是在面臨關稅政策對產業的最大支持。

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