我沒撥電話！ 羅智強秀手機通聯紀錄 要打臉柯建銘

立委羅智強（中）5日舉行記者會，出示電話通聯記錄，反駁立法院民進黨團總召柯建銘指控打電話惡作劇。（記者方賓照攝）

2025/06/05 13:39

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘日前稱國民黨立委羅智強在朝野協商時撥電話給他，被羅智強當場否認，柯建銘要羅智強若是「真男人」就承認；此話題持續延燒，羅智強決定提告，今天赴中華電信調閱通聯記錄，顯示5月15日朝野協商當天並無任何通話紀錄，至於有政論節目質疑5月8日也撥給電話，當天同樣沒有紀錄。

羅智強表示，按照柯建銘的「真男人」標準，他已經申請了「0939」這支手機門號從2月到5月的通聯紀錄，且已核對過所有朝野協商的時候，「都沒有所謂的撥打給柯建銘的電話」。

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羅智強表示，目前民進黨、政論節目都說5月15號他有打給柯建銘，但這一天的通聯記錄，「我根本沒有打任何的手機電話出去」，我的前一個手機撥打電話紀錄是5月13號打的，後一個是5月16號。

羅智強強調，5月15號他根本沒有打電話，「是哪個軌跡線可以接到他的手機撥過去？大家也知道現在通訊習慣也改變了，坦白講有時候一般的手機電話常用在回撥給記者，比較少用，5月15號這天根本沒有撥手機號碼出去」。

羅智強說，結果這兩天的政論節目，不只有講5月15號，還說5月8號朝野協商他也要打，但這兩天都一樣，他沒有打任何電話出去。他也說，他現在真的非常少用所謂的手機在打電話，都是用LINE通訊為主。

「柯建銘趕快也來申請通聯紀錄，讓羅智強一槍斃命，按照你的真男人標準出來申請通聯紀錄。」羅智強喊話，他的通聯紀錄出來了，也請民進黨不要退縮，學王義川、陳培瑜繼續堅稱羅智強有用手機打電話給柯建銘，然後說他鬧場，「請你繼續造謠，造謠一個告一個」，為羅智強捐「反惡罷的糧草」，感謝柯建銘，也感謝所有民進黨。

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