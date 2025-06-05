中正路改名》卓榮泰：非當前最重要施政 無全盤推動改名計畫

內政部擬推中正路改名，引發地方反彈，內政部長劉世芳表示，這要溝通，「不能夠不推動」；不過，行政院長卓榮泰今天在院會中表示，政院沒有全盤推動的任何計畫，強調這非當前最重要的施政內容。（行政院提供）

2025/06/05 12:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部擬推中正路改名，引發地方反彈，內政部長劉世芳表示，這要溝通，「不能夠不推動」；不過，行政院長卓榮泰今天在院會中表示，政院沒有全盤推動的任何計畫，強調這非當前最重要的施政內容。至於劉世芳是否在院會中捍衛內政部立場，行政院發言人李慧芝表示，劉世芳今天沒有出席院會。

為推動轉型正義，內政部擬推中正路、經國路等改名，內政部長劉世芳表示，推動過程中可了解在去除威權象徵需相當多的溝通，也要考慮合法合規，很多人對歷史情感、社會共識有待加強，內政部樂於協助溝通，「不希望造成社會對立，但不能不推動。」

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不過，卓榮泰今天在行政院院會中指出，近日針對改路名的討論固然是基於轉型正義工作後續的必要行為，但依照地方自治精神，道路命名或是更名應該是地方政府權責，地方政府跟民眾都尚待溝通，政院沒有要全盤推動的任何計畫，這也非當前最重要施政內容。

卓榮泰說，此非當前最重要施政內容，希望各界無需進行關於更改路名的實質討論，而是全力關注中央政府總預算解凍後的執行，以及推動因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案等。

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