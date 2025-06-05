被爆搭公務車赴火鍋趴 沈伯洋：要幫徐巧芯轉移焦點？

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/06/05 12:56

〔記者謝君臨／台北報導〕在監察院近日爆發濫用公務車爭議後，又有媒體稱接獲爆料，指民進黨有多位立委在今年1月10日中午，疑似也濫用公務車前往麻辣火鍋聚餐。對此，被點名搭乘公務車的其中一位民進黨立委沈伯洋表示：「院會午休大家一起坐車出去吃飯討論接下來的議程都不可以？是要幫（國民黨立委）徐巧芯公務車轉移焦點？」

網紅「四叉貓」劉宇4日在臉書表示，前幾天他爆料國民黨立委徐巧芯某天晚上8點去掃街宣傳反罷免時，疑似搭立院公務車內幕，並指在立院找到相關連的車牌號碼，直呼：「一串連號的車牌號碼耶，又被我猜中了，難怪巧芯不敢回嘴。」

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而今，中時新聞網隨即發出「綠委遭爆『搭公務車』大開火鍋趴」的獨家。直指當天共有10名民進黨立委出席，其中至少4人被目擊搭乘立院公務車，包括吳思瑤、吳沛憶、黃捷與沈伯洋。

「紅媒可能覺得今天國台辦攻擊我還不太夠，所以加碼爆料！」沈伯洋表示，院會中午休息時，和其他立委坐公務車去吃午餐，然後再回到立院，原來午休大家一起坐車出去吃飯討論接下來的議程都不可以？是要幫巧芯公務車轉移焦點？

沈伯洋說，沒關係，這樣好了，請全部委員公布自己坐公務車的行程，有沒有直接跑到外縣市的，有沒有專門在送人的，有沒有超過80個小時的。「為了響應，我第一個來。以下是我2025年使用公務車的狀況：1月10日中午出去吃飯，沒了。我今年只用過一次公務車，而且還是共乘。」

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