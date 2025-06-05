愛山林爆炒股疑雲 周軒爆藍委從企業總部出來照片：去幹嘛？

周軒今日表示，上個月接獲爆料，民眾拍下國民黨立委鄭正鈐，從台北市龍江路愛山林企業總部走出來照片。（擷取自臉書）

2025/06/05 12:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕甲山林集團旗下上市公司愛山林建設爆出炒股疑雲，台北地檢署5月6日指揮調查局台北市調查處搜索愛山林等公司，並依違反證券交易法等諭令該公司董事長祝文宇1200萬元交保並限制出境。政治工作者周軒今日表示，上個月接獲爆料，民眾拍下國民黨立委鄭正鈐，從台北市龍江路愛山林企業總部走出來照片。對此，他想問鄭正鈐：「你去愛山林總部有什麼事呢？你是不是搭公務車去呢？」

周軒今日在臉書PO文表示，上個月5月20日他接獲爆料，鄭正鈐被拍到從台北市龍江路愛山林企業總部走出來，而他旁邊應該是愛山林的高層。周軒引用報導指出，知名建商集團「甲山林」旗下的「愛山林」建設遭爆涉嫌透過私募炒股，非法獲利超過1億元。遭台北地檢署兵分23路搜索，並約談甲山林集團董事長祝文宇與其兒子等20人到案；漏夜複訊後，祝文宇被諭令1200萬交保。

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對此，周軒表示，所以在這邊就要請問一下鄭正鈐委員了，「1.你去愛山林總部有什麼事呢？2.你是不是搭公務車去呢？我們等你的答案。」

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