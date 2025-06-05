為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立委陳冠廷罷免案涉不實連署 嘉檢今搜索國民黨嘉義縣黨部

    國民黨嘉義縣黨部。（民眾提供）

    國民黨嘉義縣黨部。（民眾提供）

    2025/06/05 12:40

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民進黨立委陳冠廷罷免案，一階連署出現連署造假、死亡連署，嘉義地檢署著手偵辦，一階連署超過補提期限後未補提而失效，檢方今天上午指揮嘉義縣調查站等單位搜索國民黨嘉義縣黨部，釐清黨部人員是否涉案。

    嘉檢4月曾傳喚陳冠廷罷免案徐姓領銜人等人，檢方複訊後請回，今上午指揮法務部調查局嘉義縣調查站搜索國民黨嘉義縣黨部、徐姓領銜人住處。

    曾姓民眾日前委託律師陳澤嘉到嘉檢提告，陳澤嘉表示，當事人在完全不知情下被列為提議連署人，直到收到選委會確認函才驚覺遭冒名，根據當事人回憶，可能是2000年總統選舉時期加入國民黨的名冊中被不法取得。

    徐姓領銜人今年2月曾接受媒體訪問，聲稱因曾擔任國民黨黃復興黨部常委，雖黃復興黨部解散，之前有黨部人士打電話請他當陳冠廷罷免案領銜人，他電話中未同意，收到中選會通知才知道以他為名提議罷免，喊冤自己與妻子都遭冒名。

    國民黨嘉義縣黨部聲明，已請律師在現場陪同並了解情況，全力保障職工權益，不受迫害。呼籲檢調單位，搜索行為侵害人民權益甚鉅，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。

    嘉義縣調站幹員今搜索國民黨嘉縣黨部。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣調站幹員今搜索國民黨嘉縣黨部。（記者林宜樟攝）

    嘉縣黨部縣調查站人員搜索國民黨嘉縣黨部。（記者林宜樟攝）

    嘉縣黨部縣調查站人員搜索國民黨嘉縣黨部。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播