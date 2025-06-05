立委陳冠廷罷免案涉不實連署 嘉檢今搜索國民黨嘉義縣黨部

國民黨嘉義縣黨部。（民眾提供）

2025/06/05 12:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民進黨立委陳冠廷罷免案，一階連署出現連署造假、死亡連署，嘉義地檢署著手偵辦，一階連署超過補提期限後未補提而失效，檢方今天上午指揮嘉義縣調查站等單位搜索國民黨嘉義縣黨部，釐清黨部人員是否涉案。

嘉檢4月曾傳喚陳冠廷罷免案徐姓領銜人等人，檢方複訊後請回，今上午指揮法務部調查局嘉義縣調查站搜索國民黨嘉義縣黨部、徐姓領銜人住處。

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曾姓民眾日前委託律師陳澤嘉到嘉檢提告，陳澤嘉表示，當事人在完全不知情下被列為提議連署人，直到收到選委會確認函才驚覺遭冒名，根據當事人回憶，可能是2000年總統選舉時期加入國民黨的名冊中被不法取得。

徐姓領銜人今年2月曾接受媒體訪問，聲稱因曾擔任國民黨黃復興黨部常委，雖黃復興黨部解散，之前有黨部人士打電話請他當陳冠廷罷免案領銜人，他電話中未同意，收到中選會通知才知道以他為名提議罷免，喊冤自己與妻子都遭冒名。

國民黨嘉義縣黨部聲明，已請律師在現場陪同並了解情況，全力保障職工權益，不受迫害。呼籲檢調單位，搜索行為侵害人民權益甚鉅，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。

嘉義縣調站幹員今搜索國民黨嘉縣黨部。（記者林宜樟攝）

嘉縣黨部縣調查站人員搜索國民黨嘉縣黨部。（記者林宜樟攝）

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