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    徐巧芯稱搭公務車參加報稅活動非宣傳反罷免 四叉貓PO影片：我是不太信啦

    網紅「四叉貓」。（資料照）

    網紅「四叉貓」。（資料照）

    2025/06/05 13:37

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕PTT網路紅人「四叉貓」日前爆料國民黨立委徐巧芯上街宣傳反罷免疑似搭乘公務車。徐巧芯今日出示監視器畫面表示，她當天參加跟國稅局及里長合辦的報稅服務，有監視器畫面與里長、鄰長為證，這是公務行程，有國稅局公務人員可以作證。對此四叉貓PO出網友在社群平台PO出徐巧芯在街頭上宣傳反罷免的影片，大酸「反正我是不太信啦」。

    徐巧芯今日受訪時駁斥四叉貓爆料是沒查證的低級抹黑，澄清自己當日是前往參加「報稅活動」公務，卻坦言致詞有提到希望留在立法院。「低級，然後沒有經過完整查證，然後的抹黑，我是參加了，跟國稅局還有里長，共同合辦的報稅服務，報稅的所有民眾，都是我的證人。」徐巧芯還原當天搭公務車是參加5月9日報稅服務行程，秀出12秒監視器自清。

    四叉貓今日在臉書PO文表示，昨天他爆料徐巧芯在今年5月9日掃街反罷免時，搭乘的「BLH-2835」座車是立法院公務車，今天巧芯回應，她是去參加報稅的活動，如果再亂講會告人，好喔！巧芯晚上8點拿著大聲公在馬路上遊街幫忙報稅，反正四叉貓是不太信啦。

    四叉貓稍早又PO出另一段影片，指出影片中徐巧芯拿出5月9日當晚的監視器畫面，證明她當晚7點多在里長辦的報稅服務處，所以她的意思是只要先跑去里長那邊一趟之後，再去掃街反罷免然後搭公務車回家就不算私用了對吧？那我學會了，只要當天有跑一場公務行程，剩下的時間都能私用。

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