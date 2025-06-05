完成台南37區鐵馬民主集氣 陳亭妃宣布挺進罷藍選區應援

立委陳亭妃發起的「顧台灣護民主．妃妃鐵馬隊」，完成台南37區民主集氣拼圖，並宣布將挺進罷免藍委選區應援。（陳亭妃提供）

2025/06/05 13:29

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市立委陳亭妃發起的「顧台灣護民主．妃妃鐵馬隊」，橫跨台南37行政區、超過260公里的鐵馬民主行動，今天完成37區民主集氣拼圖，並於台南228紀念公園宣布，將「南氣北補」挺進罷免藍委選區應援，她的皮卡和戰車也將換裝，貼上大罷免大成功的字樣，呼籲民眾踴躍站出來罷免不適任的藍委，一起守護台灣。

陳亭妃表示，只要中選會宣布哪些藍委選區進入第3階段罷免投票，「妃妃鐵馬隊」會立即將台南民主之氣的拼圖與為台灣祈福的香火袋帶往各罷免藍委選區，希望大家共同站出來守護台灣的民主價值。

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陳亭妃說，這趟民主鐵馬行動，不只是地方巡禮，更是民意凝聚、民主信仰的實踐。端午節3天連假，可以說有豔陽、有逆風、有瞬間暴雨，每一滴汗水、每一滴雨水、每一個逆風考驗、甚至是民眾的每一聲加油，都是對抗藍白聯手亂政的集體記憶，如今除了完成台南37區民主集氣拼圖，也集結39間宮廟為台灣祈福的香火袋。

台南是眾神之都，更是賴清德總統的政治故鄉，「妃妃鐵馬隊」要將這股天佑台灣、民主能量的最佳後盾傳遞，挺進罷免藍委選區應援，喚起全台民眾守護憲政與預算審議權的決心。

她表示，感謝3天來「妃妃鐵馬隊」所有夥伴同行相挺，不畏炎熱、逆風甚至暴雨，完成超過260公里挑戰，凝聚強大的人民力量，接下來的「南氣北補」行動，將深入罷免藍營立委選區，以「罷免不是報復，而是人民的反擊」為信念，串聯地方能量，讓民主不再只是口號，而是行動的力量。

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