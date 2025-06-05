「中二解顏」傳好消息 ！剩3500份達安全門檻

「中二解顏」志工在霧峰街道拜託選民支持罷免。（罷團提供）

2025/06/05 12:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷免藍委顏寬恒連署行動，近一週以來「進帳」500份連署書，罷免團體「中二解顏」透露僅剩3500份就達到連署補件門檻，而中二選區前立委陳柏惟於脆（Threads）貼出「理頭」劇情，網友紛紛敲碗稱要看「大罷免大光頭」，只剩下最後一步了。

「中二解顏」持續衝刺連署，目前距離二階連署法定門檻30278份的130%安全門檻，仍有3500份差距，「中二解顏」表示，待台中選委會公告、中央選舉委員會複查並公告補件日後，僅剩10天衝刺時間，目前仍是台中8選區缺最多的罷免區。

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「中二解顏」發言人林宣宏說，好消息是過去一週收了500多份連署書，如果能夠再找出「想要寫，而不願意出來的選民」，就有機會達成補件目標，至於連署法定門檻的130%安全門檻為39362份，目標是衝刺到37777份。

陳柏惟再次於脆（Threads）貼出「理頭」劇情，網友搜出為韓劇「機智醫生生活」片段，而由於陳柏惟曾於4月30日在直播節目上表示，如果罷免顏寬恒2階連署成功，他將剃光頭，網友紛紛敲碗稱「我們要看到光頭Q」、「大罷免大光頭」、「中二加油」。

「大罷免大光頭」 剩3500份達標。（取自杜承哲醫師臉書）

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