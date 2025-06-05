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    媒體稱多名綠委搭公務車吃火鍋 沈伯洋揭真相：幫徐巧芯轉移焦點？

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/06/05 12:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有媒體爆料稱1月10日多名民進黨立委疑似搭乘公務車前往萬華區火鍋店聚餐。對此，民進黨立委沈伯洋表示，2025年他使用公務車只有1月10日中午吃飯那次，而且那次是大家一起坐車出去吃飯討論接下來的議程，請問是要幫巧芯公務車轉移焦點嗎？

    沈伯洋在臉書PO文表示，紅媒可能覺得今天國台辦攻擊我還不太夠，所以以加碼爆料，沈伯洋院會中午休息時，跟其他立委坐公務車去吃午餐，然後再回到立法院，原來中午午休，大家一起坐車出去吃飯討論接下來的議程都不可以？是要幫巧芯公務車轉移焦點嗎？

    沈伯洋指出，沒關係，這樣好了，請全部的委員公布自己坐公務車的行程，有沒有直接跑到外縣市的，有沒有專門在送人的，有沒有超過80個小時的，為了響應，他第一個來。

    沈伯洋直言，以下是他2025年使用公務車的狀況：1月10日中午出去吃飯，沒了。他今年只用過一次公務車，而且還是共乘。

    沈伯洋接著補充，2024年用過公務車15次，一個委員一個月可以用80個小時。自己連腳踏車停在立法院裡面都可以被爆料了，接下來可能要打我過馬路的時候走得不夠快吧？

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