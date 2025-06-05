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    中國控網攻通緝20人 資通電軍斥抹黑：中共是全球網路共同威脅

    資通電軍表示，中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，中共才被多國證明是全球網路世界的共同威脅。（路透資料照）

    資通電軍表示，中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，中共才被多國證明是全球網路世界的共同威脅。（路透資料照）

    2025/06/05 12:10

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國廣州市公安局天河區分局今發布懸賞通告，聲稱台灣「資通電軍」指揮實施的非法網路攻擊活動，並公布寧姓士官兵等20人個資，懸賞人民幣1萬元通緝。對此，資通電軍今（5）日表示，資通電軍核心任務，是維護國防資訊、確保網路安全。中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，中共才被多國證明是全球網路世界的共同威脅。

    資通電軍指出，中共廣州市公安局於5月20及27日，接連2次釋出企業遭網攻訊息；續由官媒大肆宣傳，再由國台辦發言人指控，到今日發布懸賞通緝，明顯屬脈絡性的操作，凸顯其以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

    資通電軍表示，無論我國或近來國際社會提出的報告，都凸顯中共才是駭侵各國、造成資安風險的「犯罪嫌疑人」。日前歐盟、美國與捷克政府才發表聲明，譴責中共駭客組織的網攻行為，由此證明，中共不僅是區域麻煩製造者，更是全球網路世界的共同威脅。

    資通電軍強調，此種老調重彈卑劣行徑，不會動搖軍心士氣。所屬官兵將戮力捍衛數位疆土，在第一線應對敵人網路攻擊與威脅，持續堅實資安防護、提升國軍數位韌性，以發揮國防資電優勢，確保國家安全。

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