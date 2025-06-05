罷團：連署書未達標 罷蘇巧慧、吳琪銘失敗

罷免蘇巧慧、吳琪銘連署未達門檻，公民團體「新北大掃除」宣告不送件。（民眾提供）

2025/06/05 12:12

首次上稿 11:51

更新時間 12:12

〔記者陳奕劭／新北報導〕全台大罷免藍委即將進入第三階段，為了抵制大罷免運動，罷免團體「去怋除穢」推動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘，目前進入第二階段。罷團今天宣布，因為連署書未達標，團件將不送件，並返回與銷毀個資，後續將回防其他地區三階藍委。

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罷免團體「去怋除穢」聲明，由於時間限制，他們必須遺憾宣佈，反制區域兩名黨意綠委的行為，因為蒐集連署書數量並未達標，團隊將不送件，並返還與銷毀個資，後續將回防其它區域的三階藍委，呼籲在藍委服務區域的民眾挺身投下「不同意罷免」，守護自己選出來的公職。

罷團指出，「連署這件事，不是努力就強求的來」，這段時間在街頭看著來往的人群，大家都在顧自己的生活，在意公眾事務的群眾畢竟不是多數，等大眾感到切身之痛或深深的焦慮，未來若有人挺身而出時，他們一定第一時間支持，不會冷漠以對。

罷團說，感謝所有無償奉獻的志工與夥伴，提供反制惡罷的平台，對抗民進黨政權發起大罷免的瘋狂行徑，在媒體偏頗、司法不公、社會撕裂的當下，不畏後果出面連署的群眾，也都是勇士。

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