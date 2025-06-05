京華城案今勘驗程序 沈慶京「廔管裡都是血」臨時離庭戒護送醫

台北地院審理京華城案，5日勘驗柯文哲「小沈-1500」隨身硬碟，沈慶京中途因血尿送醫。（記者王藝菘攝）

2025/06/05 11:43

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今（5）日開庭勘驗2場會議發言錄音和柯文哲的「A1-37隨身硬碟」等，威京集團主席沈慶京也被提訊到庭，律師一開庭就向法官表示沈慶京身體因血尿而狀況不佳，「廔管裡面都是血」，請求派法警就近送台大醫院急救；但法官認為北院法警沒有戒護就醫經驗，先讓沈慶京退庭，由法警帶下樓，押返台北看守所再送醫，安排妥適的戒護送醫方式。

沈的律師徐履冰向法官表示，沈慶京今天在北所出發前就狀況不好、出血，所方即建議急診，但沈慶京很關心勘驗結果，堅持要出庭，到了法院狀況仍未改善，律師請求法官准許由法警就近送台大醫院急診。

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受命法官表示，今天上午並未收到北所通知回報沈出發前的健康狀況，而北院法警並沒有戒護就醫的專業能力與救護器材，若直接將沈送醫院，也可能會違反羈押法及羈押禁見規定。

沈慶京說，他自己也拿不定主意，他很關心勘驗結果，其實昨天下午他剛從看守所送急診，昨晚9時許才返所，他以為過了一晚也許能控制住，但早上又在流血，他也不知道今天送醫後，醫師會不會讓他回來開庭。

徐履冰力勸沈慶京快點去醫院，由他代表沈慶京進行勘驗即可。法官諭知，請法警盡速派遣專車將沈慶京送回北所，再由所方戒護送急診，或聯繫所方安排妥適的送醫方式，沈慶京於上午9點45分離庭。

至於今日勘驗程序，法官表示-，今天先勘驗2021年9月9日台北市都委會第783次會議紀錄與錄音，再勘驗2021年8月10日第3次便當會的錄影畫面，最後勘驗柯文哲的A1-37隨身硬碟內的19個檔案及資料夾路徑。據悉，勘驗對象包括記載帳目的「工作簿」excel表格檔案，檢方認為該顆硬碟是柯文哲專用，檔案也是由柯文哲親自使用、建檔及存檔。

台北地院今（5）日勘驗柯文哲「小沈-1500」隨身硬碟。威京集團主席沈慶京一早也提訊抵達法院。（記者王藝菘攝）

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