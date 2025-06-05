盼民進黨青年局打好基本功 賴清德：強化台日交流、進一步對美歐

民進黨青年局昨舉辦首次局務會議，兼任民進黨主席的總統賴清德期許，強化台日政黨互動交流，未來進一步對美、歐，成為推動政黨外交的重要平台。（圖由民進黨提供）

2025/06/05 11:27

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨青年局甫於今年4月成立，昨（4日）舉辦首次局務會議。兼任民進黨主席的總統賴清德期許，強化台日政黨互動交流，未來進一步對美、歐，成為民進黨推動政黨外交的重要平台，必須打好國際交流的「基本功」，才能建立長久深厚的情誼。

民進黨今天（5日）說明，賴清德及秘書長林右昌皆出席與會，聽取局長陳冠廷簡報，並就青年局後續發展、出訪規劃、局內訓練等議題與青年局幹部深入交流。

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賴清德表示，青年世代在國家未來發展中扮演關鍵力量，每位青年局幹部的角色都非常重要，期許青年局強化台日政黨互動交流，未來進一步對美、對歐，成為民進黨推動政黨外交的重要平台。

除了政策外，賴清德建議，透過人際交流與互動進而建立良好的國家關係是青年局的重要任務，與外國夥伴交流除了談論政治議題以外，也必須了解對方的語言、社會、文化乃至於美食等面向，打好國際交流的「基本功」，才能建立長久深厚的情誼，進一步推進雙方關係。

賴清德也分享過去與日本交流的親身經驗，指出台灣與日本之間的連結是一代代的前輩持續投入、傳承而來；勉勵青年局能將這份情誼深化下去，與日本各領域建立全方位的夥伴關係，全力加強兩國在國安、經濟、產業、貿易、社會、文化、體育等各方面的互動與交流。

賴清德期勉，青年局能推進台日之間的產業合作及智庫交流，尤其是在人工智慧（AI）應用領域，台灣在硬體及製造方面具備優勢，而日本則在原料、設備和技術方面實力雄厚，兩者在半導體產業鏈上形成互補，台日產業合作可為雙方創造更多機會。為促進雙方的交流與訊息傳遞，強化智庫交流至關重要，青年局應積極安排拜訪智庫，增進彼此理解。

林右昌則說，與日本執政的自民黨建立常態性的交流機制是青年局的首要任務，未來更要擴展至其他在野政黨的互動交流；今年是民進黨青年局的第1年，期待能與日本各黨開拓常態性的互動機制，為台日關係深化奠定堅實基礎。

林右昌談到，民進黨政府未來將開展對日的全方位交流，並致力於與日本執政黨建立常態且制度化的互動管道；目前民進黨已有與自民黨的「2+2對話」機制，兩黨青年局的互訪也將定期化，在此基礎之上堆疊深化雙邊關係。

陳冠廷表示，青年局是民進黨應對世界變局的戰略投資，身為初代局長深感榮幸責任重大，他將與所有幹部以務實為本，培育黨內人才、深化青年視角，並拓展國際連結。他並報告青年局短期、中期與長期的詳細規劃，將推動青年局成為黨內由下而上的新生力量。

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