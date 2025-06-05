中嗆台「資通電軍」曾竊軍演情報 酸技術三流

解放軍2024年5月起在台灣周邊多次進行「聯合利劍」演習。（擷取自微博）

2025/06/05 12:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家計算機病毒應急處理中心等部門5日公布報告稱，去年5月起，解放軍在台灣周邊多次進行「聯合利劍」演習，在此背景下，台灣「資通電軍」針對中國沿海地區的海事相關單位展開釣魚郵件攻擊，企圖竊取海事情報預判軍演計劃。報告並引述分析稱，「資通電軍」的網攻手法「三流水平」。

中共《環球時報》報導，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團5日聯合發布《蚍蜉撼樹——台民進黨當局「資通電軍」駭客組織網絡攻擊活動調查報告》，聲稱曝光「資通電軍」的背景、組織架構及網路攻擊案例等。

請繼續往下閱讀...

報告宣稱揭露5個由「資通電軍」部隊指揮的駭客組織：APT-C-01（毒雲藤）、APT-C-62（三色堇）、APT-C-64（匿名者64）、APT-C-65（金葉蘿）和APT-C-67（烏蘇拉），以及對中方實施網攻的具體案例。

其中，2024年5月開始，解放軍東部戰區於台灣周邊多次進行「聯合利劍」系列演習，「APT-C-01進一步將攻擊目標延伸到海事領域，並重點針對我國沿海地區的海事相關單位展開針對性釣魚郵件攻擊，妄圖透過竊取海事相關情報預判我海軍軍演行動計劃。」

報告還稱，APT-C-65的攻擊活動與台灣總統「外事活動」緊密關聯。APT-C-65組織分別在2022年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，2023年8月時任副總統賴清德過境美國期間等期間，對中國國防軍工、政府機構、能源、交通運輸等單位，實施密集攻擊。

360集團創始人周鴻禕稱，台灣「資通電軍」網路攻擊人員技術水平整體較低、攻擊手法簡單粗暴，也沒有太多的掩飾和隱藏，屬三流水平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法