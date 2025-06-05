波蘭羅茲市長訪台 將與台南締結姊妹市協議

外交部長林佳龍與波蘭羅茲市市長茲丹諾夫斯卡訪團合影。（圖由外交部提供）

2025/06/05 11:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（4）日上午接見波蘭羅茲市（Łódź）市長茲丹諾夫斯卡（Hanna Zdanowska）訪團。茲丹諾夫斯卡表示，羅茲市今年經濟前景看好，期盼我國產業界與該市共創榮景；林佳龍也指出，茲丹諾夫斯卡此行將與台南市長黃偉哲正式締結姊妹市協議，盼雙方未來持續深化實質合作。

茲丹諾夫斯卡指出，羅茲市歷史悠久，位居波蘭心臟地帶，交通四通八達，人文薈萃，且具堅實的工業基礎，近年羅茲市在經濟特區、周邊公路與機場建設的帶動下，經濟前景看好，期盼我國產業界與該市共創榮景。

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茲丹諾夫斯卡也說，羅茲市近年積極發展影視及藝文產業，相信與台灣相關產業能有合作空間。

林佳龍表示，這是茲丹諾夫斯卡自去年11月再度訪台。

林佳龍指出，城市外交在台灣整體對外工作中扮演重要角色，欣見訪團此行將與台南市長黃偉哲正式締結姊妹市協議，台南市及羅茲市有許多共同點，期盼未來雙方持續深化實質合作，進一步拓展各領域的互動與交流，發展互惠共榮的夥伴關係。

外交部指出，訪團成員除茲丹諾夫斯卡之外，還有羅茲理工大學校長約威克（Krzysztof Jóźwik）、羅茲市市議員比爾斯卡（Beata Bilska）、拉可夫斯基（Maciej Rakowski）及羅茲市府官員等共6人，雙方就台波經貿、文化、學術與城市交流等議題深入交換意見；台灣與波蘭共享自由及民主價值，外交部將持續推動台波緊密合作，深化具韌性的夥伴關係，並為雙方人民締造永續繁榮與福祉。

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