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    「以罷制罷」鬧劇變悲劇最後倒數 黃創夏：國民黨自找的

    黃國昌（右）送給賴苡任（左）藍色粽子造型香包，語帶調侃笑說「你們應該都不要綠色」。（資料照）

    黃國昌（右）送給賴苡任（左）藍色粽子造型香包，語帶調侃笑說「你們應該都不要綠色」。（資料照）

    2025/06/05 12:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨為反制動用黨內青年軍對民進黨民代發動「以罷制罷」，卻出現大量冒名、死亡連署，多人遭約談調查甚至被羈押。對此名嘴黃創夏表示，「以罷制罷」鬧劇終於進入「末日時鐘」的最後倒數，造成這樣局面，國民黨自找的！

    黃創夏在臉書PO文表示，鬧夠了吧，國民黨荒謬絕倫的所謂「以罷制罷」鬧劇終於進入「末日時鐘」的最後倒數，6月7日的所謂罷免綠委的二階段連署繳件，目前仍是烏煙瘴氣而且還捲起青年軍小咖批鬥黨中央的鬧劇‧，一場鬧劇變成悲劇的戲正要上演，叫做：國民黨之「6月6日斷腸時」！

    黃創夏指出，甚至那個突然冒出頭的賴苡任不但接連打臉朱立倫以降的黨部幹部，還公開親密稱呼「國昌哥」了，國民黨毫不認真而輕信所謂的青年軍之「以罷制罷」，已經搞到地方黨部2人被收押、31人交保，整個黨組織都快瀕臨團滅的危機，造成這樣局面，國民黨自找的！

    黃創夏續指，堂堂百年大黨之所以被人看輕，首先是便宜行事毫無誠意，如果要發動以罷制罷，國民黨起碼可以動員龐大的基層黨公職總動員，按照法規一步一腳印進行連署，也順便操演一下基層組織，基本功課不做，卻是搞老方法，胡抄亂抄，淪為笑柄！

    黃創夏直言，其次識人不明和用人不當，這些所謂擔綱的青年軍，如今個個自證根本挑不起責任，很多人都預料等到黃呂錦茹的起訴書出爐的那一天，一定還有更多的故事會讓國民黨的那些曾經「寄希望於青年軍」的領導層後悔莫及，不過，國民黨已經沒有時間後悔了，因為「6月6日斷腸時」在劫難逃，而且更可能繼續兵敗如山倒。

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