中國懸賞通緝20名台灣「資通電軍」 學者批作賊喊捉賊

中國今日發布懸賞通告，指控台灣「資通電軍」指揮實施的非法網絡攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，對寧恩緯等20名參與實施網攻的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝，抓獲1人可獲1萬元人民幣獎金。（圖擷取自中國廣州市公安局）

2025/06/05 10:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國廣州市公安局天河區分局今日發布懸賞通告，指控台灣「資通電軍」指揮實施的非法網絡攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，對寧恩緯等20名參與實施網攻的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝，抓獲1人可獲1萬元人民幣獎金。學者批評，中國作賊喊捉賊，利用所掌握機敏資料，栽贓到國軍身上。

中國官媒《新華社》報導稱，這是中國公安機關首次通過執法行動對台獨分裂勢力亮劍，首次對台灣「資通電軍」有組織網絡違法犯罪行為的集中打擊，一舉查實了20名犯罪嫌疑人真實身份，全面固定犯罪證據並公開懸賞通緝。

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同時，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團聯合發布《蚍蜉撼樹——台民進黨當局資通電軍駭客組織網絡攻擊活動調查報告》，聲稱曝光資通電軍的歷史背景、組織架構、人員構成、工作地點、工作任務及網絡攻擊案例等訊息。

中共指控，台灣資通電軍全稱為「國防部資通電軍指揮部」，其前身隸屬於「國防部老虎小組」網絡部隊，負責統籌台軍方、政府與民間網絡技術力量，專門負責對中港澳開展網絡攻擊滲透，大肆竊取敏感數據和重要情報訊息，配合美國反華勢力對中開展輿論戰和認知戰，秘密策動「顏色革命」，阻撓國家統一，被外界稱為「台灣最神秘的部隊」。

據掌握，台灣資通電軍下設資訊通信處、網絡作戰處、電子作戰處、後勤處等4個內設機構，以及1個具有培訓性質的訓測中心。其技術力量主要集中在資訊通信處資訊通信聯隊、網絡作戰處網絡戰聯隊和電子作戰處電子作戰中心。

中共聲稱，台灣資通電軍近年來偽裝成「毒雲藤」、「三色堇」、「匿名者64」、「金葉蘿」、「烏蘇拉」等駭客組織，有組織、有計畫、有預謀地對中國和港澳地區國防軍工、航空航天、政府部門、能源交通、海事、科研及科技企業等重點部門、重點領域的網絡系統，實施了數千次大規模網絡攻擊。

中國公安機關表示，為依法打擊惡意網絡攻擊和非法控制、破壞計算機訊息系統犯罪，切實維護國家安全，廣州市公安局決定對寧恩緯等20名參與實施網攻活動的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。凡向公安機關提供有效線索的舉報人，及配合公安機關抓獲有關犯罪嫌疑人的有功人員，將按每名犯罪嫌疑人1萬元人民幣的金額予以獎勵。

對此，中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛今日受訪表示，中國國安部近日發布境外間諜「N副面孔」後，中共選在這個時間點操作，可能是要反制台灣國安法制的強化，顯露他們不會坐以待斃。

王智盛分析，這次與上次公布3名資通電軍手法一致，只是增加了懸賞公告，中國國安部門在展現他們對國安的控制。至於一次公布20名資通電軍人員照片及個資，顯示中國可能滲透、掌握我方機敏人員。令人擔心的是，有無裡應外合現象，尤其藍白操作「共諜就在本能寺」，中共也可添加一些柴火。

中共指控遭受台灣資通電軍駭客攻擊，王智盛說，根據瑞典所做研究，中國攻擊台灣的數量才是全世界更多，不要作賊喊捉賊。中國遭受到一些不明攻擊後，就利用所掌握資料栽贓國軍身上，中美之間的談判後續有涉及網路部分，中共可能會以此當一些籌碼，須密切觀察。

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