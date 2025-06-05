父親貿易公司被中國懲戒 沈伯洋批株連九族：連呼吸就是台獨

國台辦今天宣布懲戒民進黨立委沈伯洋之父的公司。沈伯洋批評，中國完全是在玩弄意識形態，不但隨意將抵抗侵略的人貼上台獨頑固份子的標籤，而且還株連九族。（資料照）

2025/06/05 10:24

〔記者李文馨／台北報導〕國台辦今天宣布懲戒民進黨立委沈伯洋之父的公司。沈伯洋批評，中國完全是在玩弄意識形態，不但隨意將抵抗侵略的人貼上台獨頑固份子的標籤，而且還株連九族；他也提到，制裁原因不過是他在台灣推動國安法案，「現在對中國來說，這只是連呼吸就是台獨」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮宣布，「台獨頑固份子」沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與中國某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。中方絕不允許「台獨頑固份子」關聯企業在中國謀利，決定對兆億公司實施懲戒。

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沈伯洋表示，他非常榮幸在短短一年之間，被國台辦制裁第3次，這一波制裁與過往都一模一樣，中國在制裁所謂的台獨頑固份子時，連家人都要制裁，是株連九族。他認為，中國制裁的原因是，他在台灣推國安法案，以及應和中國統戰的行為必須處罰的法案，相關法案在推行的過程中，一定是讓中國感到不愉快。

他強調，台灣只不過想要抵抗中國的侵略，只不過有這樣一個民主的制度，就可以讓中國急著跳腳，「現在對中國來說，這只是連呼吸就是台獨」。

沈伯洋說明，他們家是在中南美洲經營的貿易公司，並舉例，公司可能與韓國車廠合作，協助訂購中國的汽車零件、泰國的輪胎，或是日本的馬達，在這個過程中，其實是向世界各國下訂單。他直言，中國完全是在玩弄意識形態，不但隨意將抵抗侵略的人貼上台獨頑固份子的標籤，而且還株連九族。

沈伯洋強調，更重要的事情是，這犧牲的不是他，也不是台灣人，而是犧牲中國人民的利益。他批評，藉由犧牲自己人民的利益，在意識形態上處罰另外一個國家的國會議員跟他的家人，「那麼愚蠢的事情，我想大概也只有中國做得出來」。

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