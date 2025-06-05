質疑車比人多 考院秘書長劉建忻答詢讓黃國昌一時語塞

黃國昌質詢時關注公務車問題，質疑考試院本部首長專用車輛比人多。（記者林曉雲攝）

2025/06/05 10:26

〔記者林曉雲／台北報導〕監察院前秘書長李俊俋日前遭爆料以公務車接送愛犬前往寵物美容，6月1日請辭，接續引發其他監委遭疑也有類似情況。立委黃國昌質詢關注公務車使用情況，質疑考試院有12部首長公務車，但扣掉正副院長及正副秘書長、6個考試委員共10人，12輛公務車比10個人多。考試院秘書長劉建忻說明，考試委員提名人數沒有到9位，黃國昌一時語塞。

立法院司法委員會今（5）日排審考試院「公務人員保障法部分條文修正草案」，考試院秘書長劉建忻率保訓會主委蔡秀涓、銓敘部政次懷敘等團隊報告並答詢，在黃國昌質詢時，蔡秀涓答詢時，劉建忻站在後方，身體不適而跌倒，主席吳宗憲立即裁示休息，劉建忻表達抱歉，但未請假仍堅守岡位，後依主席吳宗憲安排，所有人員改至官員席坐著答詢。吳宗憲後關心劉建忻臉色不好，劉建忻則表示有慢慢回復，讓他完成這個任務。

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黃國昌質詢表示，監察院爆濫用公務車，竟有監委嗆沒有公務車搭很慘，下雨天要走路，抨擊該說法是何不食肉糜，全國公務員都是這樣，但該監委指全面都應該清查，他認同應該要全面清查，要求考試院在3天內將公務車派車及司機加班等資料送司法委員會。

黃國昌表示，考試院有12部首長專用公務車，扣掉正副院長及正副秘書長、6個考試委員，首長專用車輛大於人數；劉建忻說明，考委使用公務車仍須提出派車單，考委車輛也要接受調度，而車輛數大於人數，是提名人數沒有到9位，黃國昌聞之一時語塞，但隨後提醒要共同警愓。

考試院秘書長劉建忻答詢說明，考委的首長專用車也要受調度。（記者林曉雲攝）

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