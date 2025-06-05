地方補助款爭議 國民黨：卓揆心中沒人民、只有政治惡鬥

國民黨發言人鄭凱勛（右起）、桃園市議員凌濤與新北市議員江怡臻5日舉行「明知違法還要砍地方補助款，只剩卓榮泰在車上？」記者會。（記者張嘉明攝）

2025/06/05 10:38

〔記者施曉光／台北報導〕行政院以立法院刪減中央總預算為由，緩撥地方政府的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安昨已偕同許多藍營縣市首長到行政院訴願，國民黨今日召開「明知違法還要砍地方補助款，只剩卓榮泰在車上？」記者會強調，連行政院長主計長陳淑姿都已經「下車」，就只有行政院長卓榮泰不願意「下車」，「心中沒有人民，只有政治惡鬥」、「非常惡劣」。

國民黨智庫副執行長凌濤指出，卓揆左手對總預算大造謠，右手違法大刪減地方一般性補助款636億元，昨天陳淑姿已經「下車」說明這是由卓揆拍板定案，「這就是決策黑箱」，「由上而下的政治拍板」，而且陳淑姿坦承，過去未曾刪除過地方一般性補助款，行政院在決定刪除前也沒有與地方政府進行討論，「這就是踐踏制度」。

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他並表示，主計處提供行政院減債息，債息、地方補助各刪半，以及地方補助款全刪等3種選擇方案，結果卓揆的選擇是全砍，「非常惡劣」。

本身也是桃園市議員的凌濤指出，桃園市受到行政院刪減一般性補助款的影響，包括弱勢社福被砍了11.4億元，教育被砍5.5億元，基礎設施被砍3.6億元，據桃園市政府盤點，包括孩子通學步道改善、中途學校、中輟生追蹤輔導、幼教經費、公共化幼兒園幼教經費、營養午餐等經費全部被砍，社福部分包括敬老三節禮金、凍卵營養金、老人健保補助、假牙補助等經費全被中央沒收，這就是中央政府懲罰市民的例證。

國民黨新北市議員江怡臻指出，新北市這次被砍30.44億元，衝擊教育、社福與基礎設施建設，受影響者包括身障家庭、孩子等弱勢者，社福支出被減16億元，影響中低收入戶、身障者及弱勢兒童照顧，教育補助被砍7.6億元，波及孩子營養午餐、課後輔導與校園設施更新、特教資源，基礎設施則少了6.72億元，道路、橋樑、下水道、農路、公園改善等建設受到影響。

江怡臻痛批行政院非常惡劣，把民生議題拿來做政治操作，刪除對一般民眾、弱勢群體、孩子們最重要的補助款，「把錢完全刪在刀口上」，民進黨要保住的就是自己的中央政權，賴政府正在走向預算獨裁。

此外，國民黨發言人鄧凱勛表示，就連陳淑姿都已經「下車」，卓揆卻不願意「下車」，「心中沒有人民，只有政治惡鬥」。

他指出，賴政府的大刀也砍向台北市，包括弱勢的社福補助被砍15億元，基礎教育補助砍了12億元，基礎設施被砍7億元，政府在520前才喊要改善交通，但520後就把大刀揮向台北市的交通建設，國際大廠輝達公司將進駐北士科，需要改善當地交通狀況，但中央政府卻砍掉台北市相關的補助經費，賴政府已經把台積電賣掉，現在又讓輝達感到不舒服，難道是因為輝達執行長黃仁勳主張使用核能，讓賴清德總統不爽，就把報復的刀揮向輝達、台北市與全台灣人民？

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