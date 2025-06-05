國台辦宣布對沈伯洋父親公司懲戒 王智盛：中共對大罷免非常焦慮

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日宣布，「台獨頑固份子」沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與中國某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。中方絕不允許「台獨頑固份子」關聯企業在中國謀利，決定對兆億公司實施懲戒。（資料照，翻攝直播）

2025/06/05 09:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮今（5）日宣布，「台獨頑固份子」沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與中國某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。中方絕不允許「台獨頑固份子」關聯企業在中國謀利，決定對兆億公司實施懲戒。學者分析，北京當局在這個時間點出手，凸顯中共對大罷免感到非常焦慮。

朱鳳蓮聲稱，中方絕不允許「台獨頑固分子」關聯企業在中國謀利，決定對兆億有限公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。

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2024年10月14日，國台辦已將沈伯洋列入「台獨頑固份子清單」，對黑熊學院及沈伯洋等人實施制裁，禁止沈及其家屬進入中國和香港、澳門，並限制黑熊學院及沈的關聯機構與中國有關組織、個人進行合作。

無獨有偶，沈伯洋本月3日才被香港媒體《大公報》報導，指控他藉由黑熊學院，透過販賣「戰爭焦慮」來斂財、騙選票，更稱沈伯洋父親沈土城婚內出軌，並與1位中國女子發展成情人關係，還倒賣中國商品賺差價。對此，沈伯洋發聲反擊，痛斥通篇報導就是造謠。

對此，中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛今日受訪表示，此事明顯是「配合演出」，先由《大公報》披露沈伯洋的父親與中國有生意往來，接下來國台辦祭出相關懲處，完全就是事先講好的行為。

王智盛分析，在這個時間點，北京當局出手要嚴懲沈伯洋及沈父公司，主要原因就是中共對於大罷免有很大的焦慮感，國民黨立委被罷掉的情勢可能超出預期，所以中國選擇這時候出手，針對積極推動大罷免的沈伯洋。

王智勝說，中共認為沈伯洋將大罷免拉高到「反中抗中」態勢，所以就鎖定沈伯洋下手，對大罷免發動者進行輿論戰、抹黑戰，就像之前對罷免提案領銜人曹興誠一樣，用懲戒台獨的手段來處置。

他研判，大罷免二階連署已經結束，正邁入第三階段，由此可推斷，北京當局對於大罷免相當焦慮，中共接下來可能會有更多介入罷免的「介罷」手段，可能不只沈伯洋，還會有其他人被造謠抹黑，企圖影響大罷免的投票。

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