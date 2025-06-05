黃國昌推法庭直播惹議 吳思瑤批：案件當事人不是網紅

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（吳思瑤國會辦公室提供）

2025/06/05 10:02

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨推動「法院組織法」修法，欲推行「法庭直播」，檢察官協會、「劍青檢改」等團體都憂心，日前發聲明呼籲緩議，直言「莫讓事實審淪為秀場直播間。」立法院民進黨團幹事長吳思瑤今強調，法院不是直播間，案件當事人不是網紅！對於社群媒體上一夕「雜草叢生」，吳則說：「草來了，就除草吧。」

對於法庭直播引發爭議，民眾黨團總召黃國昌強調，民眾黨3月做了相關民調，高達7成5民眾支持重大矚目案件進行法庭直播。「2017年司改國是會議決議，法庭直播需在1年內完成規劃！」黃說，他尊重司法獨立，但司法權作為國家權力的一環，本應受公眾監督。

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對此，吳思瑤表示，從「逆昌者該死」在社群上被圍剿、攻擊的情況，就可以想像法庭事實審直播之後，案件當事人、證人、相關人乃至於專業司法人員所承受「全民公審」的壓力何其之大！學界、實務界對法庭直播反對聲浪大。這不是政黨之爭，這是司法人權！「法院不是直播間，案件當事人不是網紅！」

吳思瑤指出，捍衛人權保障及司法獨立，他反對「法院組織法」跳過委員會審查逕付二讀，不討論只表決！不要再說2017年司改國是會議、不需要再扯前總統蔡英文，8年來有共識的司法改革都逐步推動上路了。法庭直播就是爭議太大，沒有共識才難以執行。「建置良善司法制度，我會持續研議發聲。」

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