為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌推法庭直播惹議 吳思瑤批：案件當事人不是網紅

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（吳思瑤國會辦公室提供）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（吳思瑤國會辦公室提供）

    2025/06/05 10:02

    〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨推動「法院組織法」修法，欲推行「法庭直播」，檢察官協會、「劍青檢改」等團體都憂心，日前發聲明呼籲緩議，直言「莫讓事實審淪為秀場直播間。」立法院民進黨團幹事長吳思瑤今強調，法院不是直播間，案件當事人不是網紅！對於社群媒體上一夕「雜草叢生」，吳則說：「草來了，就除草吧。」

    對於法庭直播引發爭議，民眾黨團總召黃國昌強調，民眾黨3月做了相關民調，高達7成5民眾支持重大矚目案件進行法庭直播。「2017年司改國是會議決議，法庭直播需在1年內完成規劃！」黃說，他尊重司法獨立，但司法權作為國家權力的一環，本應受公眾監督。

    對此，吳思瑤表示，從「逆昌者該死」在社群上被圍剿、攻擊的情況，就可以想像法庭事實審直播之後，案件當事人、證人、相關人乃至於專業司法人員所承受「全民公審」的壓力何其之大！學界、實務界對法庭直播反對聲浪大。這不是政黨之爭，這是司法人權！「法院不是直播間，案件當事人不是網紅！」

    吳思瑤指出，捍衛人權保障及司法獨立，他反對「法院組織法」跳過委員會審查逕付二讀，不討論只表決！不要再說2017年司改國是會議、不需要再扯前總統蔡英文，8年來有共識的司法改革都逐步推動上路了。法庭直播就是爭議太大，沒有共識才難以執行。「建置良善司法制度，我會持續研議發聲。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播