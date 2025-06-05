廖偉翔被控找臨演 吳靜怡喊話盧秀燕：別把孩子寵成放羊男孩

「展翅廢翔」志工媽媽（左）哭訴女兒被嚇到過程，右為「展翅廢翔」發起人杜承哲。（資料照）

2025/06/05 10:24

相關新聞請見：

「展翅廢翔」控廖偉翔找臨演 志工媽媽狂哭：女兒被警察嚇到

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市罷團「展翅廢翔」40多歲志工媽媽前幾天到豐樂公園國民黨立委廖偉翔辦活動現場，竟被警方驅離、告知「要用社維法第68條移送到簡易庭」，事後由民進黨台中市議員林祈烽等人陪同哭訴「為何警察圍著我們」；林祈烽認為警方執法過當，要求警局調查廖偉翔團隊是否找「臨時演員」假冒民眾檢舉。對此，媒體人吳靜怡表示，「拜託」台中市長盧秀燕，「不要把孩子寵成放羊的男孩們」，他們「領我們納稅人的薪水，是對我們服務，不是整天開直播、玩猴戲」！

請繼續往下閱讀...

吳靜怡在臉書PO文，問廖偉翔「有沒有故意搞假臨演真霸凌？疑似自導自演發墮胎黑函破案了沒」？她說，徐巧芯在國民黨內初選至少是憑「實力」在對手費鴻泰面前假摔，博得不少同情的版面，但「至少那還算是她『本人演出』」。

吳靜怡指出，現在廖偉翔的罷免案鬧得沸沸揚揚，更爆出疑似找「臨時演員」上演檢舉罷免團體的戲碼，根據媒體報導和罷免團體「展翅廢翔」的指控，六月一日在豐樂公園，廖偉翔陣營舉辦活動，旁邊就是罷免團體的宣傳，結果，罷免志工媽媽帶著女兒發個面紙，竟然被警察包圍，還被警告可能違反《社會秩序維護法》，罷團拿出影片，指控是廖陣營的志工假冒民眾去報警，意圖打壓罷免活動 ，這種「我辦活動你不能在我旁邊呼吸」的霸道，如果是真的，那廖偉翔應該要為此舉動出來道歉。

吳靜怡續指，廖陣營的回應是說他們合法申請場地，是罷團「踩場」，還說有請罷團喝飲料展現善意 ，但「臨演」這樣下三濫招術若屬實，這杯飲料恐怕是黃鼠狼給雞拜年，不安好心吧？台中市議員林祈烽也質疑這是「立委好大」的戲碼，要求警方徹查 ，警方說會依法行政、行政中立，但如果真有這樣的臨演在現場帶風向誤導警方，這就不只是單純的政治攻防，而是對民主法治的踐踏了！

吳靜怡直言，上個月，廖偉翔自稱被散布黑函誣指「使人墮胎」，請問廖偉翔掌握監視畫面也報警了，兩週後怎麼還沒消息？盧媽媽轄下警察能力明明就不會這麼差，拜託台中盧秀燕，不要把孩子寵成放羊的男孩們，他們領我們納稅人的薪水，是對我們服務，不是整天開直播、玩猴戲！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法