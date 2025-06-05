京華城案》北院今日勘驗柯文哲「小沈-1500」隨身硬碟

北院今日提訊在押被告前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/06/05 08:40

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，今（4）日安排勘驗程序，將勘驗在前台北市長柯文哲家中臥室空間搜索扣押的A1-37隨身硬碟特定資料夾內的10個檔案，包括記載帳目的「工作簿」excel表格檔案，以證明該顆硬碟柯文哲專用，由柯親自使用、建檔及更新存檔。

至於疑似收藏若干「不雅片」的「Women」資料夾，北院表示除非當事人同意，原則上不勘驗。不過，柯文哲於移審羈押庭時否認隨身硬碟是他所有，工作簿檔案也不知道是誰做的，「檢察官搜索時把幾個硬碟放在我面前，我根本不知道硬碟從哪來，更不知道裡頭被灌了什麼資料」，則柯是否為可行使同意權的「當事人」，相當微妙。

請繼續往下閱讀...

檢方聲請勘驗隨身碟的10個檔案，包括被列為起訴柯收賄證據的「工作簿」檔，表格內有一行「2022/11/1 - 小沈 - 1500 - 沈慶京」，其餘各行皆已能證實各欄是日期、捐款人、金額萬元、經手人，還有柯從小到大各時期的大頭照、家人生活照、人生計畫等等，以證明柯難以假手他人製作。

今日還將勘驗2021年9月9日台北市都委會第783次會議紀錄與錄音，以及都委會前執秘劉秀玲日前作證時，當庭提供給法官的2021年8月10日第3次便當會上，市議員應曉薇批評不在場的劉秀玲、揚言「要把劉換掉」的錄影畫面。

柯文哲的律師也有聲請勘驗台北市前副市長彭振聲去年9月3日、4日在北檢的偵訊錄音，前者時長2小時14分鐘，後者17分鐘，但因時間過長，今日時間來不及勘驗，暫定7月1日勘驗。

柯也有聲請勘驗都發局前總工程司邵琇珮去年9月2日在北檢的首次偵訊錄音段落，時長約2分鐘，法官今天將決定何時勘驗。柯律先前也聲請勘驗時任都發局科長楊智盛的偵訊錄音，但上週已當庭聲明捨棄勘驗。

今日提訊在押被告前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，傳喚列為同案被告的木可公關公司董事長李文娟到庭共同勘驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法