張克晉亡母遭偽造連署 陳揮文轟「還要我挺藍？」

陳揮文再次砲轟國民黨。（圖翻攝自陳揮文YT）

2025/06/05 01:02

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨罷免綠委爆出冒名、死亡連署，多人遭調查甚至被羈押。其中罷免吳思瑤「地動刪瑤」領銜人張克晉在被檢方約談後宣布退出，藍營開始誣指綠營施壓迫害，如今傳出真相是張克晉發現罷瑤連署竟有其亡母簽名，大受打擊而退出，罷瑤召集人賴苡任也證實此事，引發輿論譁然。對此，名嘴陳揮文再度開砲國民黨：「你以後還要叫我投國民黨？你閃邊尿尿啦你！」

近日傳出張克晉退出罷免吳思瑤行動，是因為發現藍營送交的連署書竟然有他已故多年母親的簽名，而且還是2份不同筆跡的連署，讓他心情大受打擊，毅然退出行動。賴苡任3日在廣播節目《千秋萬事》上證實此事，稱他在4月14日被約談時，確實看到與張克晉相同的證據，調查官出示2份罷免提議書，雖為同一人名，但筆跡顯然不同，後來他得知看到人名是張克晉母親也感到震驚，「任何一位領銜人看到這樣的證據，心裡難免覺得不舒服，也因此動搖了罷免的信心」。

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對此，陳揮文4日在其YT頻道開直播時提到此事，相當替張克晉抱不平，「張克晉媽媽這個事情齁，實在是離譜啊！我要請問朱立倫，這件事離譜到這個地步，你還是不願意承擔、道歉嗎？國民黨上上下下，大家都不承擔這樣？很可憐啊！這事情搞成這樣，朱立倫實在是太離譜，對家屬也沒辦法交代。這個齁，就法律來講，就5年以下的有期徒刑，但是對往生者家屬的那個傷害、那個冒犯……這不是錢能解決的問題。」

陳揮文痛罵：「我爸爸媽媽都往生了，你拿他的個資去抄，你以後還要叫我投國民黨喔？還要我支持國民黨？還要我投藍白合？你閃邊尿尿啦你！還叫我投國民黨，沒有罵你就算剛好了！」

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