中國疑找台灣人當「免洗人礦」 偷拍日韓敏感區域一張100元

韓國近日發生數起台灣人拍攝國情院、美軍基地被捕案件，有民眾爆料，曾有疑似中國部門跟他接觸，開口要求「拍攝日本或韓國的高敏感區域照片」，偷拍一張價碼僅給「100元台幣」。（圖取自臉書）

2025/06/04 23:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕韓國近日發生數起台灣人拍攝國情院、美軍基地被捕案件，有民眾爆料，曾有疑似中國部門跟他接觸，開口要求「拍攝日本或韓國的高敏感區域照片」，偷拍一張價碼僅給「100元台幣」。

臉書粉專《奶茶同萌》今日PO出爆料訊息，有疑似中國相關部門人員在網路上以簡體字發文探詢拍攝意願，對方提及「你可以到韓國和日本協助拍攝嗎」、「拍攝照片要以內容是否具有高敏性為主」、「大體上符合要求的 我們可以給100一張」。

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該名民眾詢問「100是人民幣？」對方回說「台幣」，當被接觸者抱怨「這樣也太少了吧...」，對方又回說，「我們已經支持其他費用了」。

該粉專發文質疑，拍攝日本或韓國的高敏感區域照片，明碼標價一張只給「100台幣」，究竟是情報還是免洗人礦？這根本是用銅板在買賣國際情報。

根據《韓聯社》日前報導，一名30多歲的台灣籍男子5月29日中午，在韓國國家情報院正門外，使用手機拍攝國情院內部，遭警方以現行犯逮捕。

今年5月10日，也有2名台灣人於京畿道平澤市的美軍烏山基地（Osan Air Base）參觀「2025烏山航展」時，以配備長焦鏡頭的相機，非法拍攝基地內部設施，當場被警方逮捕。

韓國京畿南部警察廳當時表示，警方是以涉嫌違反「軍事基地與軍事設施保護法」罪名，逮捕40多歲及60多歲的2名台灣人進行調查，他們涉嫌於烏山空軍基地非法拍攝美軍設施和設備。

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