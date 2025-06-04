李在明上任韓外交轉向？ 涉外人士：應先看2指標

韓國選出新任總統李在明後，外界關注對區域的影響。（路透）

2025/06/04 22:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕韓國選出新任總統李在明後，外界關注對區域的影響，熟悉外交事務人士今指出，韓國同樣要面對中國威權擴張的挑戰，軍機軍艦挑釁程度，沒有比台海周邊來得輕鬆。這些會不會因為新的總統上任，北京就停止灰色地帶騷擾？放棄把黃海（韓國稱為西海）內海化的措施？這才是檢驗指標。

這位外交事務人士首先指出，撇開台灣或跟東京或與華府的關係，無關跟北京親善與否，朝鮮半島尤其是南韓，除北韓以外，還要面對中國眼前包括把「黃海內海化」的威權擴張的挑戰，軍機軍艦不時穿越識別區，甚至直接穿越離島的領空，挑釁程度沒有比台海周邊來得輕鬆。南韓國民要看的反而將是，這些會不會因為新的總統上任，北京就放棄把黃海（韓國稱為西海）內海化的措施？會不會停止軍機軍艦的灰色地帶騷擾？這才是挑戰本身，和檢驗指標。

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其次，熟悉外交事務人士認為，經濟上自從韓國與中國有自由貿易協定後，對中國的貿易，韓國反而從18年的500多億美元順差，變成現在的連年逆差擴大，企業因為在中國獲利持續走壞，而陸續出走或減少投資，但因為擴大全球部署或調整產業政策的節奏比起日台都慢，總體經濟甚至是高科技的競爭能量也因此持續減緩。新總統上任，這樣的問題將會因為跟北京的關係比過去好而獲得解決？國際高科技供應體系加速重組整合的過程中，新總統因為對北京的關係，要在這個新的體系裡繼續佔有位置，還是選擇讓北京感覺舒服的位置？這又是另外一個挑戰。

最後，這位外交事務人士強調，台灣過去幾年的經驗，特別是在高科技等領域上累積出不錯的能量和取得競爭優勢，很大一部分的原因是清楚的定位自己在全球體系中的角色。和北京走得更近，無論政治上或經濟上，顯然都沒有替過去幾年來的韓國經濟帶來好處時，那接下來的政策要不要調整？相信更是所有韓國國民的關注。

該人士並總結說，與其看個別領導者的政策指向，不如看當下包括台韓以及區域間大家共同面對的總體政經情勢，然後回過頭來看各自或共同的挑戰，以此前瞻接下來彼此間關係該如何推進會更為聚焦。所以，若說南韓新總統上任對台灣或對印太將帶來什麼、在會不會有新的政策帶來影響之前，南韓國民應該在等他以上這三個答案。

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