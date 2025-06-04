金門議員追問赴中國福建出差「7折核銷」 陳福海允比照中央辦理

金門縣長陳福海（右）輕拍縣府主計處處長王崑龍（左）肩膀，強調「如果沒有他這兩年看得很緊，樽節開支，縣府現在恐怕要負債了」，展現倚重之情。（讀者提供）

2025/06/04 23:04

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議員吳佩雯今天續追縣府核給公務員往中國福建省出差費用案，未按中央規定的生活費1.5日6900元計算，部分仍需以「7折」核銷，而與為縣庫把關、堅持「7折」核算的縣府主計處處長王崑龍一度僵持不下，最終縣長陳福海出面打圓場，與王崑龍咬咬耳朵後，同意比照中央規定辦理。

議員吳佩雯、董森堡日前聯手爭取金門公務員出差住宿費、生活費報支比照中央，經縣府主計處修訂後準備在近日啟動，不過，吳佩雯接獲反映，縣府仍對生活費採部分7折辦理，有關「派赴大陸福建省出差生活費日支數額」上限標準，以廈門市為例，1.5日的生活費由4900元調升到6100元，並未調回至中央訂定的6900元。

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吳佩雯翻出行政院主計總處規定，各級地方政府機關準用國外出差旅費報支要點，都要依據中央規定，沒有說地方政府可以自行調低，縣府打7折是否合法？很有疑慮。

吳佩雯說，依「國外出差旅費報支要點」，國外差旅費分為交通費、生活費、辦公費；其中「生活費」包括出差人員的住宿費、膳食費及零用費。5月22日與董森堡聯手質詢時，陳福海已承諾一律修改比照中央規定，現在竟又改成「部分」打7折，她質疑王崑龍是打縣長的臉？還是在打議會的臉？到底誰才是金門縣長？

吳佩雯問，「你有沒有試算過打7折可以省多少錢？」王崑龍回應，「這不是省錢的問題，是合不合理的問題？」吳佩雯說，「我覺得不合理」，王崑龍回，「那我也覺得不合理」，吳佩雯追問，「那你打7折的的理由是什麼？」一方頂著縣長陳福海的財政紀律，為縣庫把關，一方扛著縣府員工的期許，據理力爭，兩人話中都有火氣，一旁早已按捺不住的陳福海趕快舉手「我來、我來」，一個箭步要上去滅火。

吳佩雯問陳福海，要不要履行日前取消7折的承諾？陳福海請吳佩雯諒解，還說「主計處最好是都不要花錢，都不要做事」，他又輕拍王崑龍肩膀，話鋒一轉，「如果沒有他（王崑龍）？這兩年看得很緊，樽節開支，縣府現在恐怕要負債了」。吳佩雯追問，「要不要解決？」陳福海說，「當然要解決」，陳福海與王崑龍低聲交換意見後說，「他會支持我、我會支持吳議員」，王崑龍也說，「支持縣長的意見」。

金門縣議員吳佩雯續追縣府核給公務員前往中國福建省出差費用案，要求縣府應將生活費給付額度比照中央規定辦理。（讀者提供）

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