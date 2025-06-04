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    在台港人悼念天安門事件 燭光晚會風雨無阻：毋忘六四

    台港人在二二八紀念公園舉行六四燭光晚會，「傳承燭光，毋忘六四」。（記者陳志曲攝）

    台港人在二二八紀念公園舉行六四燭光晚會，「傳承燭光，毋忘六四」。（記者陳志曲攝）

    2025/06/04 22:45

    〔記者林哲遠／台北報導〕「六四」天安門事件36週年，在台港人與香港前立法會議員黃毓民、前荃灣區議賴文輝今晚在二二八和平公園首度舉辦「在台港六四燭光晚會」，呼籲大家毋忘六四，將燭光傳承下去。儘管天空飄著陣陣雨水，不少在台港人手持雨傘與主辦方提供的燭光，悼念六四受難者。

    晚會播放六四天安門事件紀念影像，現場齊也唱《自由花》、《祭英烈》、《自游》、《海闊天空》、《民主會戰勝歸來》、《願榮光歸香港》等歌曲。

    在台港人六四燭光晚會籌委會說明，今年是六四事件26週年，曾幾何時，香港維多利亞公園是全世界最多人悼念六四的地方，可是自從2020年通過「港區國安法」之後，無論維園燭光晚會，還是尖沙咀本土派六四集會，都遭到國安法禁止，香港人再也不能夠公開悼念六四。

    在台港人在二二八紀念公園舉行六四燭光晚會，民眾拿著燭光參與活動。（記者陳志曲攝）

    在台港人在二二八紀念公園舉行六四燭光晚會，民眾拿著燭光參與活動。（記者陳志曲攝）

    在台港人在二二八紀念公園點燭光悼念六四。（記者陳志曲攝）

    在台港人在二二八紀念公園點燭光悼念六四。（記者陳志曲攝）

    台港人在二二八紀念公園舉行六四燭光晚會，提醒「毋忘六四」。（記者陳志曲攝）

    台港人在二二八紀念公園舉行六四燭光晚會，提醒「毋忘六四」。（記者陳志曲攝）

    台港人在二二八紀念公園舉行六四燭光晚會，民眾撐傘執燭參與活動。（記者陳志曲攝）

    台港人在二二八紀念公園舉行六四燭光晚會，民眾撐傘執燭參與活動。（記者陳志曲攝）

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