再駁吳宗憲指控 行政院拿出單據籲質疑前做好查證

行政院今晚拿出院長卓榮泰自費支出辦理茶會的收據，呼籲國民黨立委吳宗憲在質疑前要做好查證。 （行政院提供）

2025/06/04 22:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委吳宗憲指今年度中央政府總預算刪減，是砍「吃吃喝喝的錢」，遭行政院反擊要求道歉，他今（4）日再嗆政院死不認錯。對此，行政院晚間拿出院長卓榮泰自費支出辦理茶會的收據，呼籲吳宗憲在質疑前要做好查證。

行政院發言人李慧芝強調，預算編列依法受到決算程序以及審計程序的監督，政府機關不會浮濫編列預算，吳宗憲以「吃吃喝喝」或「鋪張浪費」淡化大幅刪除總預算2076億元造成的中央與地方困難，顯然是對於當時三讀表決的刪減預算內容毫無概念，「吳宗憲需要對認真編列預算以及撙節執行預算的全國公務員公開道歉」。

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李慧芝說，政府機關在會議期間提供與會人員的餐點，皆需依法報支核銷，包括立法院院會或委員會提供的餐點皆是如此，吳宗憲卻無端放大到立法院所刪除的2076億元，顯然是刻意曲解。

對於吳宗憲多次提到5月16日行政院所舉辦的媒體茶敘，李慧芝表示，包括提供給與會媒體的餐盒（含杯子蛋糕）、飲水以及場地佈置費用，都是由行政院長卓榮泰自費支出，與公務預算無關，媒體也曾有報導，希望吳宗憲在做出不實指控前，能夠做好基本查證工作。

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