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    兒遭爆婚前劈腿神隱！女方酸「父子一個樣」 王義川發2點聲明喊告

    民進黨立委王義川。（資料照）

    民進黨立委王義川。（資料照）

    2025/06/04 22:29

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川的兒子今天被一名女子在社群爆料，結婚前突然神隱搞分手，還疑似劈腿有5萬多人追蹤的網紅，酸「老爸劈腿兒子也劈腿，立委王義川本人私德也有問題」，引發網友討論。對此，王義川今晚發出2點聲明回應，會採取相關法律行動。

    女子今天在個人IG貼出限動爆料，論及婚嫁的男友是王義川的兒子，今年3、4月開始找她的朋友規劃跟她求婚，沒想到5月初突然感情淡掉，還說想「休息1、2個月」，接著開始搞神隱，如今她發現男友竟公開在IG分享與另名擁有5萬多人追蹤的實況主吃飯照片，懷疑王義川兒劈腿。

    原PO怒斥：「跟一個爛人在一起，還浪費一堆我朋友時間幫他張羅求婚，搞到一半人失蹤，所有人問號。只能說老爸劈腿兒子也劈腿，立委王義川本人私德也有問題，早已因劈腿離婚分居多年，他媽本人還要陪他演親情劇，每年三節回鄉，這種就是會遺傳，不要不信。」原PO還強調，不要抹黑她是藍白派的，「本人堅定台獨，過去發過超多相關限動，朋友群都常看到」。

    對此，王義川今晚在Threads發出2點聲明：「第一，本人小孩已經成年，自己的感情世界除了自己要負責外，我也已經告誡他好好處理自己的感情。第二，本人的前一段婚姻已在十七年前結束，目前和前妻也維持很好的朋友關係。外界影射當時離婚的理由，並非事實，相關抹黑造謠，我會採取相關的法律行動。」

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