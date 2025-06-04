獨家》淡水運動中心播洪孟楷反罷免廣告惹議 民眾批行政不中立

有民眾發現，新北市淡水運動中心在場館裡的公共電視竟播放國民黨立委洪孟楷的反罷免宣傳畫面，引發行政中立爭議。（圖取自吉娜兒 / 圖文作家臉書粉專）

2025/06/04 22:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕運動中心一直都是給予民眾重要運動跟交流的地點，但新北市淡水運動中心被民眾發現，在場館公共電視播放國民黨立委洪孟楷的反罷免宣傳畫面，引發行政中立爭議。對此，體育局長洪玉玲表示，運動中心電視可自由選擇播放及切換頻道，該截圖經查證為有線電視業者播出的廣告，並強調，各場館嚴格遵守行政中立，也會再度發函提醒全市運動中心落實。。

圖文作家吉娜兒在臉書粉專分享照片指出，「號稱電視台是隨機播且無政治立場的新北淡水運動中心，然後在我眼前活生生播放的竟是」，並附上圖卡內容「一定要出來投票、不同意罷免洪孟楷」等字樣，引發熱議。

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貼文一出，網友紛紛留言批評「直接違反行政中立」、「濫用資源的典範！真無言！」、「公然違法。有夠噁心」，甚至有網友諷刺「只有國民黨執政才會做這種事」、「小共匪絕對要罷免」、「好，一定罷了啦」、「絕對同意罷免他」等，留言中更發現市議員李宇翔也說「太誇張了！」

新北市議員鄭宇恩表示，近期陸續有民眾反映第四台出現與國民運動中心相同的反罷免的廣告，除了體育局應立即調查是否有違反行政中立的情事，也呼籲NCC儘速徹查是否涉及蓋台等違規行為。面對罷免案，現任立委傾全力鋪天蓋地地投入資源，大量設立看板、投放電視廣告，濫用立委優勢，連運動的市民都必須承受政治干擾，如此行為，更突顯他的心虛與慌亂，將更替大罷免增添柴火。

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