瓜地馬拉總統上任後首度訪台 明將接受總統軍禮歡迎

外交部長林佳龍夫婦（右四、右三）歡迎瓜地馬拉阿雷瓦洛（Bernardo_Arévalo）伉儷（左四、左三）率團來台國是訪問。（外交部提供）

2025/06/04 21:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）應我國政府邀請，今（4）日起至8日率團來台國是訪問，外交部長林佳龍下午代表我國政府前往機場接機。外交部指出，阿雷瓦洛明日將接受總統賴清德以隆重軍禮歡迎，並出席投資商機說明會、參訪竹科相關企業等。

外交部表示，此行是阿雷瓦洛自去年1月就任以來首度來台國是訪問，為表達我政府對阿雷瓦洛伉儷蒞訪禮遇與重視，總統賴清德將於明日以隆重軍禮歡迎、國宴款待，並將與阿雷瓦洛總統簽署兩國「推動半導體產業發展合作意向書」，見證兩國外長簽署「建立政治諮商機制瞭解備忘錄」，以及兩國經長簽署「促進供應鏈雙邊投資意向書」，另就雙邊合作與共同關切議題交換意見。

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外交部說明，為強化我國與瓜地馬拉經貿往來及投資，阿雷瓦洛將出席外交部明日下午舉辦的瓜地馬拉投資商機說明會，並接受外交部長林佳龍款宴、參訪新竹科學園區管理局與相關企業及台北101大樓等，另將與瓜國在台奬學金生見面，關懷學子們在台就學及生活情形。

外交部指出，台瓜邦誼逾90年友好篤睦，兩國政府高層互訪密切，多年來推動多項嘉惠人民福祉的合作計畫，成效廣獲各界肯定，阿雷瓦洛伉儷率團來訪展現我國推動「總合外交」成果，台瓜兩國將持續攜手前進，共同深化合作夥伴關係。

外交部也指出，訪團成員包括瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）、外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）、經濟部長賈西雅（Gabriela García）、總統府機要局長塔荷（Ana Glenda Tager）與新聞局長帕洛摩（Santiago Palomo）等10人，表達誠摯歡迎之意。

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