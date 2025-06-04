籲記憶六四「血的教訓」 李明哲：把附和中國的人掃進歷史灰燼

人權工作者李明哲出席在自由廣場民主大道舉辦的「六四36週年悼念晚會」，發表演說。（記者塗建榮攝）

2025/06/04 21:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕六四事件36週年，民間團體今晚在中正紀念堂舉行六四哀悼晚會。台灣人權工作者李明哲說，六四從來沒有結束，六四是現在進行式。台灣人不想變成中國的奴隸的話，只有奮起反抗，用選票和民主方式，把附和中國的人掃進歷史的灰燼。

李明哲指出，他從來不會用紀念六四來形容，因為六四永遠沒有過去，六四是一個進行式，怎麼會用紀念六四？但我們需要記憶六四，要記憶中華人民共和國是一個用槍砲對準手無寸鐵的青年學生，只因為這些學生要求民主制度。

請繼續往下閱讀...

李明哲談及，我們要記憶香港人經過百年的努力，把香港建設成東方明珠，中華人民共和國接手短短幾年，就讓東方明珠蒙塵，讓香港變得越來越像中國內陸的都市。

李明哲說，我們要記憶什麼，記憶中國用武力佔據圖博，毀滅圖博人的宗教自由和信仰文化，甚至在新疆把維吾爾人送進再教育營，毀滅維吾爾人的宗教及信仰自由。

李明哲強調，今天在台灣，面對這麼多需要我們記憶的東西，記憶是在提醒我們，中國是一個不可相信的政權，一個會拿槍砲對準自己人民的政權，一個跟英國簽訂「中英聯合聲明」，承諾了一國兩制，卻親手破壞，連自己的法律、所簽協約都不能夠遵守，這樣的政權是不可信任的。

李明哲說，台灣人面對這樣的政權，我們沒有第二條路，只能奮力抵抗，因為有太多血淚斑斑的例子，在我們的前面，且現在正在發生，如果我們台灣人不想變成中國奴隸，我們只有奮起反抗，沒有第二條路。

他痛批，有很多台灣人對中國的邪惡視而不見，這些人說要相信中國政府，聲稱中國不存在再教育營，甚至稱香港是黑暴動亂，台灣有一些這種人，現在還到中國跟中共政府一起喊「中華民族偉大復興」。

李明哲說，相信台灣人會用我們的選票，會民主方式 把這些附和中國的人，掃進歷史的灰燼。而六四不用紀念，因為它持續在發生，但是我們需要記憶，這個記憶是血的教訓。

華人民主書院理事長賴榮偉則說，今天齊聚在這是為了悼念36年前慘案，36年後大家不要忘記六四，中共本質至今仍未改變，近日華人民主書院就接到不明人士威脅要放炸彈的恐嚇信，陸委會今天也接到恐嚇信，中共就是不願自己幹過的壞事讓世界知道。

賴榮偉批評，什麼「全過程人民民主」，其實是極權專制，今天香港、西藏、台灣被中共欺壓的人都聚集在這，他要強調的是，「台灣絕對不是中國一部分」，如果台灣是中國的，又怎會聚集在這抗議中共。中國要講「人類命運共同體」之前，應先檢討跨境鎮壓。

出席「六四36週年悼念晚會」民眾手舉「勿忘六四」字牌。（記者塗建榮攝）

華人民主論壇與多個民間團體在自由廣場民主大道舉辦「六四36週年悼念晚會」，民眾以燭光排出「8964」。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法