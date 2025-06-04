跟中共談民主沒用！曹興誠：大罷免是祭奠六四最好方法

前聯電董事長曹興誠出席「六四36週年悼念晚會」，他認為紀念六四，要記得主權在民、人民自決、裂解中共，大家才有自由。（記者塗建榮攝）

2025/06/04 21:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕六四天安門事件36週年，前聯電董事長曹興誠今晚出席六四紀念晚會時表示，悼念在天安門廣場被謀殺的青年的同時，要知道面對中共這種專制政權，跟它講民主是沒用的。努力大罷免，就是祭奠六四最好的方法。

華人民主書院等民團晚間在中正紀念堂舉辦六四晚會，呼籲抵抗跨境鎮壓，反對中國極權擴張。

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曹興誠指出，今天台灣要保護自己的主權，要讓中國能夠從中共底下解放出來，必須強調「主權在內」。這個是指「台灣的主權是我們台灣人的」，而且還要去中國講，「山東的主權是山東人的，河北的主權是河北人的，福建的主權是福建人的，不是共產黨的」。

曹興誠談及，中國要走向民主，必須各省市自治區能成立自己的議會、找回自己的主權，讓中共沒辦法在各地立足，這樣才能裂解中共。「我們將來對中國，只要講八個字，主權在民、人民自決。」

曹興誠進一步說，1948年聯合國通過的《世界人權宣言》就提到，政府不論大小，權力來源是人民的意志，這是政府權力的基礎。他強調，台灣人要瞭解，台灣是台灣人的台灣，要維護自己的主權，抗拒中共的侵略。

曹興誠強調，這次大罷免是彰顯主權的很好機會，「中共你不要想進來，中共的這些走狗，滲透台灣想丟臉台灣，想癱瘓我們的，我們要把他們罷免掉」，努力大罷免，就是祭奠六四最好的方法。

曹興誠說，中國人現在公民權利被中共奪走，希望他們將來能夠奪回自身權利，像台灣今天公民一樣。「紀念六四，要記得主權在民、人民自決、裂解中共，大家才有自由！」

中國民運人士、歷史學者吳仁華表示，當年他在天安門現場，看見三輛坦克鎮壓學生隊伍，造成多名學生死亡，當他回到政法大學看見5具被殺死的學生遺體，當時就告訴自己不能遺忘。

吳仁華提及，人與強權的抗爭，就是記憶與遺忘的抗爭，36年過去了，現在仍舉辦紀念活動，就是與強權最大的抗爭。在中國，很多人冒著危險紀念六四，他要對中國境內的民主同道表示支持，現在的香港已經不能紀念六四了，中共對香港民主人士強力鎮壓。

他強調，關於台灣為何要紀念六四，因為「人權沒有國界」，台灣民主轉型後，也應關心發生在北京的屠殺事件。今年有40幾個國家紀念六四，台北也是其中一個城市，中國、香港都無法紀念六四事件，台灣舉辦紀念活動可以彰顯民主的價值。

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