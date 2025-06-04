陸委會追悼六四 沈有忠：勿對用機槍掃射學生政權存在幻想

陸委會副主委沈有忠。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/04 21:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕天安門事件36週年，陸委會副主委沈有忠今天晚間出席六四悼念晚會短講時表示，中共為了權力，可以用坦克車碾壓和平集會的學生，為了穩定，可以用機槍掃射和平集會的學生，像這樣的政權，不應該對它有任何幻想，更不應該一廂其願地認為可以對它妥協，換來一些和平。

華人民主書院等民間團體晚間在中正紀念堂舉辦六四悼念晚會，呼籲抵抗中共跨境鎮壓，反對中國極權擴張。

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沈有忠指出，今天他代表陸委會用非常莊嚴肅穆的心情來哀悼跟紀念。36年前的今天，1989年的6月4日，在中國近代史上發生了一件用國家暴力來迫害學生、迫害人民的慘烈之事。

沈有忠談及，這件事到現在，全球沒有人忘記，只有一個國家不讓他的老百姓想起這件事，不讓老百姓討論這件事，也不讓他的老百姓繼續和平集會、討論公共事務，這個國家就是中華人民共和國。

「我們認清中共政權本質只在乎兩件事，一是它要權力，二是它要穩定！」沈有忠說，國家存在的本質，從來都不應該是為了一個政黨或為了一個獨裁者的永續執政。中共用國家暴力，動用國家力量達到目的，是近代文明史上非常不可思議一件事。

沈有忠批評，中國很多口號講得非常漂亮、天花亂墜，例如「全過程民主」，講起來非常好聽，但不管是人權、民主指標，中華人民共和國都在世上敬陪末座。

沈有忠進一步說，所謂「人類命運共同體」，我想全世界沒有任何一個人想變成像香港一樣，離開自己家園被迫流亡海外，也沒有人想要變成新疆維吾爾族，非常可憐地遭國家暴力對待，而這就是中共所謂的「人類命運共同體」。

沈有忠表示，今天的台灣享有自由民主，得到人權制度的保障，非常不容易。36年前的今天，中國發生六四事件，1990年3月，台灣也有野百合學運，兩個國家或是兩邊走向了不同的道路。在台灣，有公民社會的努力，民主逐漸生根茁壯。反觀中國學生、民主派人士被打壓，習近平一個人的政權凌駕於國家之上。

沈有忠表示，陸委會最後提出三個呼籲，一是呼籲中共政權應正視歷史、還原真相。二是呼籲中共重視現在這個時刻，認真考量中國人對民主的渴望，還政於民，走向法治人權的民主改革之路。第三要呼籲中共，不要對台灣民主政治指手畫腳，不要對台進行「遠距鎮壓」或「干涉」，企圖達到寒蟬效應。

沈有忠分析，中國提出「懲獨22條」或對台獨的精準打擊，就是想要製造寒蟬效應，讓台灣民主籠罩在中共極權恐懼之下。但台灣人不畏風雨，就像現在即使下雨，大家撐起傘繼續團結坐在一起，現在是天黑時刻，黎明也終究會到來。

他強調，希望有一天黎明可以早日照耀在中國土地上，讓民主法治與人權的普世價值，真正落實在中國土地，最後天祐台灣、民主加油。

華人民主論壇與多個民間團體 4日在自由廣場民主大道舉辦「六四36週年悼念晚會」，民眾以燭光排出「8964」。（記者塗建榮攝）

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