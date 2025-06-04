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    首頁　>　政治

    要求勞檢報告寫明「未涉職場霸凌」？ 葉元之回應了

    葉元之遭爆先前因涉職場霸凌、不當辭退助理被勞檢，要求勞檢報告寫明他「未涉霸凌」。（資料照）

    葉元之遭爆先前因涉職場霸凌、不當辭退助理被勞檢，要求勞檢報告寫明他「未涉霸凌」。（資料照）

    2025/06/04 23:37

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之今年3月遭控職場霸凌助理方旭，導致方男疑壓力過大病逝，被北市勞動局勞檢並挨罰。沒想到今天（4日）又爆出葉元之曾要求勞檢報告寫明他「未涉霸凌」，引發外界討論。對此，葉元之反駁爆料，稱他不知道這消息從哪冒出來的。

    政治評論員吳崑玉3月引述方旭遺孀馮昭的指控踢爆，葉元之不僅在職場上對方旭言語羞辱、不尊重對待，今年1月方旭因為身體出狀況向辦公室請假，葉元之以會期末最忙為由拒絕，還嗆「你今天不來就不用來了」，後來更直接辭退方旭，將其踢出所有群組。後續方旭病重住院，期間葉元之不聞不問，連方旭病逝的消息也是在吳崑玉爆出這件事後他才去問靈堂位置，挨批「連做人都不會」。

    北市勞動局後來接獲民眾檢舉，前往葉元之國會辦公室進行勞檢，查獲2處違反職安全法及勞基法，開罰9萬元並限期改善。

    綜合媒體報導，今天爆出北市勞動局先前勞檢，要求葉元之陳述說明、提供勞資協商紀錄時，葉元之不僅不積極配合，還反嗆市府應該去找立法院拿資料，甚至要求勞檢報告上要寫明他「未涉及職場霸凌」，外界得知後大傻眼。

    對此，葉元之今天反駁爆料，稱他不知道這消息哪來的，他本人當時並沒有跟北市勞動局的人聯繫過，都是助理在處理，該給的資料也都有給，並沒有不積極配合調查。至於他是否有要求勞檢報告須寫明自己「未涉霸凌」，葉元之稱勞檢是要查明他有沒有不讓助理請假和不當辭退助理，辦公室有提供資料，職場霸凌沒有就是沒有。

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