台智光興訟催繳欠費 簡舒培憂成下個「北流爭議款」

民進黨議員簡舒培表示，台智光不服市府片面解約，興訟追繳價差及利息，未免台智光案變成下一個「北流爭議款」，呼籲市府盡速解約。（記者何玉華攝）

2025/06/04 20:35

〔記者何玉華／台北報導〕台北市警用監視器傳輸費爭議，台北市長蔣萬安去年4月下令終止與台智光子約，台智光不服，今年2月提出民事訴訟追繳相關費用，民進黨議員簡舒培憂心萬一訴訟失利，市府得連本帶利還錢，恐像前台北市長柯文哲一樣留下北流爛攤子；她認為，警察局重新招標的費率明顯低於台智光，台智光已涉違反母約，市府應盡速研議解約。蔣萬安允諾，會在一個月時間內盤點研究，審視相關合約條文。

蔣萬安去年3月宣布與台智光解除警察局監視器子約，警察局4月發文解約，但台智光回文否認合約終止，要求契約履行；資訊局隨後在6月核定爭議期間3M費率從2100元降至1761元，台智光自7月起每月發文催告警察局支付差額，今年2月提起民事訴訟，要求支付去年4月至11月的價差及利息，總計4771萬餘元。

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簡舒培說，台智光不接受北市府單方面解約提告，只要開庭，警察局就得支付35萬律師費，萬一敗訴，連本帶利都必須給台智光，質疑恐成下一個北流爭議款。

簡舒培表示，依照2011年10月台北市光纖網路委外建設計營運案契約書8.6條，適用機關使用本案電路服務費率不應高於本府既有支付費率或當期行政院政府網際服務網契約價格之95%；若廠商於服務建議書回饋方案所載的費率優於前揭標準，則以該優惠費率辦理。

簡舒培指出，警察局備援系統去年底決標，由中華電信得標，3M費率1509元，而台智光公版費率是1761元，要求警察局支付的子約費率是2100元；若與台智光全部解約改換中華電信，一年可省超過6800萬元。整個備援系統比台智光便宜，台智光恐違反母約，市府應主張該項條約訴訟或協商，盡速解除警察局與台智光的專案合約。

蔣萬安允諾在一個月內盤點相關合約條文。法務局長連堂凱補充，警察局台智光子約目前已進終止，價金支付爭議現已進入訴訟程序，未來在不侵害市府、市民權益前提下，協商也是其中一環，會檢視合約條文來主張相關立場。

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