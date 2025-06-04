柯志恩批高市府縱容興達燃煤發電 林智鴻：邏輯破碎、胡說八道

柯志恩批高市府縱容興達電廠燃煤發電，林智鴻批柯邏輯破碎、胡說八道。（資料照，記者王榮祥攝）

2025/06/04 19:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委柯志恩今指控高雄市政府縱容台電偷開興達燃煤機組，甚至說高雄人「用肺發電」。高市議員林智鴻表示，柯志恩言辭強烈但邏輯破碎，根本是胡說八道，法令都不懂、奢談能源政策。

林智鴻指出，柯志恩把興達電廠依法依規啟動備用機組，抹黑成高雄市府違法，反觀台中市政府陷入中火五部機組許可證爭議，市長盧秀燕不審照也不發照，不撤照也不下令停機，陷入進退失據窘況。

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他請問柯志恩，盧市府對於空污審查不敢硬起來，被踢爆「假監督、真放水」，怎麼柯志恩不也同樣「狠狠質問」盧秀燕？怎麼不說台中人「用肺發電」？柯志恩對中火睜一隻眼閉一隻眼，對高雄卻鋪天蓋地開罵，「這不是雙標，什麼才是雙標？」

林智鴻說明，根據電業法第57條與空污法相關規定，備用機組設置由中央核定，並不需地方政府同意；柯志恩指控高雄市政府包庇燃煤發電，根本是胡說八道，連基本法律都搞不懂，還奢談能源政策？

他強調，市府早於2021年正式要求台電將3、4號機組提前於2025年除役，此立場從未改變；柯志恩3年多後突然高喊「淨零健康」，我們只想問是真的關心民眾健康？還是只是選舉快到了，想蹭聲量？

林智鴻向柯志恩喊話，高雄市民的健康，不需要柯來消費，台灣的能源轉型，也不需要柯來扯後腿。

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