又潑髒水！郭正亮「示警」罷團恐買票罷藍 周軒怒：怎麼這麼噁心？

前立委郭正亮。（資料照）

2025/06/04 21:12

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，目前已有31件藍委罷免案二階連署成功送件，公民罷團不敢鬆懈，紛紛展開三階投票前的準備工作、宣講活動，盼能維持或衝高罷免熱度。反觀藍營罷免綠營民代目前進度仍掛蛋，藍軍憂慮之餘仍不忘繼續對罷團潑髒水，前立委郭正亮今天（4日）就在某媒體節目上「示警」稱，罷團可能用錢買票讓罷藍順利過關，引發網友砲轟。

自大罷免行動展開以來，公民團體自行出錢又出力、犧牲自己的休息時間進行連署工作，雖然民進黨在進入二階動員全黨投入，但仍以罷團為主力，綠營黨公職依罷團所需盡全力提供協助。不過藍營卻多次公開質疑罷團經費來源、綠營打從一開始就在背後操盤，一路以來藍營支持者甚至民代汙衊罷團「拿錢辦事」的聲音不斷。

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而今政治工作者周軒在臉書分享郭正亮在某台節目上抹黑罷團的言論，「北市的罷團真的太有錢了啦！他（們）會不會用組織動員的方式，發錢讓你投票，這個是我最擔心的。我那天碰到徐巧芯嘛，我就跟她說『妳還是要防這招ㄟ，會不會有人用錢動員』……不得不防啊！我們選舉最後一定會抓賄選、抓走路工之類的，我覺得這個還是要防一下。」

周軒忍不住痛批：「郭正亮開始潑髒水了……我說郭正亮怎麼可以這麼噁心啊？」網友也紛紛酸，「他們在講的都是國民黨做過、正在做或預備要做的事」、「最會亂扯，不是在造謠，就是準備造謠！」、「支持罷免團體提告」、「應該是國民黨會發錢去動員投不同意罷免吧？」、「可信度就跟他的頭髮一樣多」、「以為每個人都跟國民黨一樣喔？」、「怎麼會把藍白的戲碼摸的那麼透徹？」

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