齊轟盧市府是中火改善延宕元凶 議員：盧秀燕卡燃氣機組還檢討別人

盧秀燕怒批「中央政府的無能」，民進黨議員紛紛痛批，當初就是盧秀燕中火阻擋燃氣機組計畫。（記者廖耀東攝）

2025/06/04 20:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院昨天通過2028中火無煤提案，台中市長盧秀燕在市議會指政府無法給人民充足、乾淨及便宜的電力，「這個施政是失敗」，對此，民進黨議員紛紛痛批，當初就是因為盧秀燕阻擋燃氣機組計畫，影響中火燃氣機組的布局，盧市府就是讓中火改善延宕的元凶。

民進黨市議員張家銨指出，盧秀燕用市府資源阻擋中火燃氣機組更新，現今藍白立委又在毫無替代配套下要求3年內無煤，是典型政治操作，這種先卡燃氣、後喊無煤的行為，不是為了空氣品質，而是為了政治聲量；而這幾年中火減煤600萬噸、空污減排77％，是民進黨逐步轉型的成果。反觀盧市長任內，燃氣被擋、焚化爐不減反增，真正拖累中部空污改善與能源穩定。

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議員黃守達批評，當初正是因為盧市長阻擋燃氣機組計畫，才導致相關機組延宕上線，影響台中供電布局。如今為了處理大罷免危機，刻意抹黑中火，甚至為此將黃仁勳拉出來背書，非常不負責任，他認為，盧秀燕現在的言論，是句句挺核能，卻又句句不敢提核能。

議員陳淑華說，盧秀燕自己管理的文山焚化爐6年來毫無作為，空氣污染逐年越來越嚴重，還有臉說中火，盧秀燕只檢討別人，縱容自己，甚至卡燃氣機組，中火的操作許可證盧秀燕壓件不處理，完全不審查然後放著，根本是不合格首長。

市議員張芬郁說，如果盧秀燕在乎市民的肺，不會卡中火燃氣機組進度，不會故意延宕不審中火燃煤機組展延許可。

周永鴻說，盧秀燕深諳中火和空污議題，刻意營造「中央不讓人民講、她幫人民講」的代言人形象，藉此將矛頭指向中央，盧市府就是讓中火改善延宕的元凶，包含以都審程序拖延中火燃氣機組建照15個月，以及至今仍未完成5座燃煤機組的操作許可證展延審查，其中2、3號兩座機組更延宕超過5年，還反過來批評台電違法發電，讓台電背黑鍋。

民進黨市議員紛紛批評，盧市府就是讓中火改善延宕的元凶。（資料照，記者廖耀東攝）

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